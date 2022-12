Kompanija One obezbijedila 5G frekvencije za pokrivanje cijele zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – One Crna Gora obezbijedila je idealne resurse za implementaciju 5G mobilnih mreža visokih performansi i kapaciteta, saopšteno je iz te kompanije.

Navodi se da je nakon aukcije spektra, koju je organizovala Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), kompanija One obezbijedila frekvencije na 700 megaherca (MHz) i 3.600 MHz na period od 15 godina.

Iz kompanije One kazali su da je za blizu tri miliona EUR obezbjeđen značajan resurs za dalji strateški razvoj kompanije.

“Sa već postojećim i novostečenim frekvencijama, One je stekao uslove da pređe na gigabitnu brzinu širom zemlje”, kaže se u saopštenju.

Izvršni direktor 4iG Grupe, Peter Fekete, rekao je da je sticanje 5G licence u Crnoj Gori samo jedan od koraka ka daljim ulaganjima u infrastrukturu i u budućnost tehnološkog napretka u regionu.

“Posvećeni smo razvoju 5G mreže u Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana,” naveo je Fekete.

Kako je saopšteno, One je bio jedini operator u Crnoj Gori koji je u prošloj godini investirao u 2600MHz TDD, koji je takođe 5G orijentisan.

Navodi se da je sada One uspješno obezbijedio 2x10MHz na 700MHz, čiji je primarni cilj bolja geografska pokrivenost, i 120 MHz na 3600MHz koji pruža velike kapacitete protoka podataka.

“Narednih dana, One će uputi zahtjev EKIP-u za dodjelu dodatnih 20MHz na 3600 MHz na koje je jedini stekao pravo učešćem na upravo završenoj aukciji. Kombinacijom ovih resursa osigurava se mreža koja može da ispuni i najveća očekivanja korisnika u pogledu brzine i količine prenosa podataka”, kaže se u saopštenju.

Izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović rekao je da će nakon realizovanih planiranih investicija koja se odnose na dalji razvoj 5G mreže, nastaviti da donose nove benefite njihovim klijentima, državi i privredi.

“U tom kontekstu, nastavljaju se naši napori da snažno doprinosimo digitalnoj transformaciji i razvijamo pametna rješenja, kako bi Crna Gora ušla spremna u novo poglavlje digitalizacije,” poručio je Mitrović.

Kako je saopšteno, najnovijim proširenjem spektra, kompanija One nastavlja s planom da proaktivno pokrije cijelu zemlju 5G mrežom vrlo visokog kapaciteta fokusiranom na gradove i turističke destinacije.

“Kroz mreže pete generacije, korisnik će iskusiti veću brzinu, manje kašnjenje i veći kapacitet, a u zemlji će, takođe, biti omogućena brojna pametna rješenja i industrijske aplikacije”, rekli su iz kompanije One.

Iz te kompanije naveli su da su još ranije ove godine pustili u rad 5G mrežu za sve svoje korisnike u Podgorici, Tivtu, Bijelom Polju, Nikšiću i na Cetinju.

“Dok nudi 5G mrežu vrlo visokog kapaciteta, posebno se fokusirajući na turistička područja, kompanija One se istovremeno unaprijed priprema za eksponencijalni rast prenosa podataka u romingu zbog roming inicijative na Zapadnom Balkanu”, kaže se u saopštenju.

