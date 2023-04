Kompanija iz Sjeverne Afrike sadi voće i povrće u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSIENSS) – Marokansko-tuniska grupacija Riofresh najavila je da će da razvije biznis u Crnoj Gori kroz sadnju poljoprivrednih proizvoda, vidjevši veliki potencijal u našoj državi za tako nešto.

Izvršna direktorica te kompanije, Fatma Zramdini, rekla je da će na ovaj način otvoriti svoj put prema Evropi, prenosi portal RTCG.

Na sajtu Fresh plaza piše da je izbor pao na Crnu Goru zbog toga što našu državu vide kao ogroman potencijal u agronomskom smislu.

„Ova evropska zemlja ima ogroman potencijal koji je još nedovoljno iskorišćen. Kvalitet zemljišta je, prema našim analizama, odličan, rezerve vode su ogromne i takođe su veoma dobrog kvaliteta sa izuzetnim nivoom kalcijuma. Zemlja takođe ima koristi od kulturne i geografske blizine kupcima na koje ciljamo u Evropi”, kazala je Zramdini.

Ona je navela da planiraju da sade luk, krompir, lubenicu i drugo voće u zavisnosti od potražnje na površini od 40 hektara.

“Još nijesmo počeli da izvozimo u zalivske zemlje iz Crne Gore, pošto su direktni letovi sezonski, pa razamatramo tio pitanje”, kazali su iz te kompanije.

Imaće i 21 plastenik sa jagodama.

Kako su naveli, već sarađuju sa crnogorskim marketima Volijem, Lakovićem i Ideom.

Oni su kazali i da imaju poteškoće u pronalaženju radne snage, koje su na kraju angažovali iz Bangladeša i Irana.

Oni su poručili da su im potrebni partneri iz Crne Gore kako bi razvili biznis.

