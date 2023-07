Kompanija doMEn traži privremenu zabranu izbora novog agenta registracije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija doMEn predala je Privrednom sudu predlog za određivanje privremene mjere zabranom sprovođenja izbora novog agenta registracije za domen .me, dok se ne riješi spor o važenju i primjeni ugovora o agentu registracije koji je na snazi.

Potpredsjednik za pitanja Vlade i industrije u američkoj kompaniji GoDaddy.com, James Bladel i generalni savjetnik i sekretar u kompaniji Identity Digital, Alvaro Alvarez, kazali su da je, nakon što su iscrpljene sve mjere iz ugovora da se preduprijedi spor i da se mirno riješi, usljed izostanka odgovora i dijaloga sa Vladom, kompanija doMEn pokrenula proceduru za određivanje privremene mjere zabrane sprovođenja izbora novog agenta.

Bladel i Alvarez su, u ime osnivača američkih kompanija Identity Digital i GoDaddy.com, saopštili da ostaje ranije upućen poziv da sa Vladom nastave dijalog i razgovore uz puno poštovanje ugovornih odnosa i vladavine prava.

„U prethodnom periodu, sa pravnog aspekta, i u duhu dugogodišnjih partnerskih odnosa, kompanija doMEn je preduzela sve što je bilo u njenoj moći da preduprijedi spor, ali i da ga riješi nakon što je do njega došlo. Sa Vladom i dalje želimo da sva otvorena i sporna pravna pitanja riješimo u duhu višegodišnje uspješne saradnje, a predlog za određivanje mjere predstavlja zaštitu legitimnih i zakonitih interesa kompanije doMEn, ali i zaštitu vladavine prava i međunarodnog ugleda Crne Gore“, kazali su Bladel i Alvarez.

Kompanija doMEn izabrana je po osnovu javnog poziva za izbor agenta registracije domena ispod nacionalnog Internet domena Crne Gore, koji je Vlada raspisala u novembru 2007. godine.

Ugovor o agentu registracije domena .me. zaključen je sa Vladom u februaru 2008, uz pripadajuće anekse iz 2009. godine, 2012. i 2019. godine, koji svi zajedno čine jedan pravni dokument, koji je produžen do 31. marta 2033. godine.

Iz kompanije doMEn su podsjetili da je ugovor automatski produžen u skladu sa članom 8.1 ugovora, kojim je propisano da je, ukoliko agent za registraciju namjerava da zatraži produženje ugovora, dužan da o toj namjeri obavijesti Vladu najranije 12 meseci, a najkasnije šest mjeseci prije isteka roka važenja ugovora.

„Kako je datum isticanja ugovora bio 31. mart, našu namjeru iskazali smo u maju prošle godine predsjedniku Vlade. Na taj zahtjev nijesmo dobili odgovor“, navodi se u saopštenju.

Ugovorom je propisano da se ugovor produžava pod istim uslovima ukoliko Vlada u roku od tri mjeseca od dostavljanja obavještenja o namjeri produženja roka trajanja ugovora ne dostavi agentu izjašnjenje o mogućnosti i uslovima produženja ugovora.

