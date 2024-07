Komisija da razmatra privatizaciju Primorke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Demokratske Crne Gore inicirali su da se pred skupštinskom Komisijom za praćenje i kontrolu postupka privatizacije nađe i privatizacija barske Primorke.

Otvaranje javne debate, odnosno stavljanje na dnevni red Komisije, inicirali su poslanici Demokrata i članovi Komisije, Momčilo Leković i Anđela Vojinović, u dogovoru sa predstavnicima radnika bivše fabrike Primorka, te predsjednikom skupštinske Komisije, Uglješom Uroševićem.

Leković je u saopštenju naveo da je Primorka nekada bila privredni gigant koji je bio reprezent grada Bara i svojevremeno promovisan kao nosilac prehrambene industrije u opštini i šire.

„Prodaja kroz masovnu vaučersku privatizaciju, ekonomsko socijalni položaj bivših radnika fabrike, njihovi zahtijevi za ispunjenje socijalnog programa i isplatu otpremnina, ali i utvrđivanje odgovornosti za sve nezakonitosti i zloupotrebe od tadašnje državne vlasti i pravosudnih institucija, biće predmet našeg rada i interesovanja“, naveo je Leković.

On smatra da postupkom privatizacije ove bivše fabrike, u koju je uveden stečaj, treba da se aktivno bave i nadležna skupštinska Komisija, ali i pravosudni organi koji, kako tvrdi Leković, moraju ispitati sve činjenice i okolnosti.

„Uništenjem prehrambene industrije Primorka, koja je egzistirala preko 80 godina, nanesena je ogromna šteta privredi i državi, a radnicima napravljena nepravda koja nikada nije u punoj mjeri ispravljena“, zaključio je Leković.

