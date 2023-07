Komentarisanjem odluke vrši se neprimjeren uticaj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Reagovanjem Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma na donošenje privremene mjere kojom se zabranjuje sprovođenje javnog poziva za izbor Agenta registracije domena u okviru nacionalnog internet domena, vrši se neprimjeren uticaj na rad sudova, smatraju u Privrednom sudu.

“Reagovanje Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma na sudsku odluku smatramo neprihvatljivim sa aspekta Ustavom propisane ravnopravnosti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, posebno imajući u vidu da se radi o organu izvršne vlasti, koji bi primjerom svog djelovanja trebalo da utiče na kreiranje ambijenta u kojem će se bez izuzetka poštovati odluke suda, a ne podrivati autoritet sudstva izjavama, koje bile retoričke, ili ne, pozivaju na nepoštovanje sudskih odluka”, navodi se u reagovanju, koje je potpisao portparol i sudija u tom sudu, Vladimir Bulatović.

Iz Privrednog suda su rekli da, uzimajući u obzir da je, naravno, rad suda podložan kritici javosti, ipak smatraju da se komentarisanjem odluke koja nije pravosnažna, od organa izvršne vlasti vrši neprimjeren uticaj na rad sudova.

“Pozivajući se na „praksu“ Privrednog suda koja ima evaluaciju pred crnogorskim krivičnim sudovima, izvršna vlast, odnosno Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, najprije, iskazuje grubo kršenje pretpostavke nevinosti okrivljenih, a potom neosnovano etiketira sve sudije ovog suda, gubeći iz vida da je eventualna krivična odgovornost ipak individualna i da ne može predstavljati hipoteku nad radom cjelokupnog sudstva”, navodi se u saopštenju.

Privredni sud je donio u ponedjeljak rješenje u pravnoj stvari predlagača obezbjeđenja Domen protiv protivnika obezbjeđenja Crne Gore, kojim je odredio privremenu mjeru zabrane protivniku obezbjeđenja da sprovede javni poziv za izbor Agenta registracije domena u okviru nacionalnog internet domena Crne Gore, da izabere novog agenta registracije, da zaključi ugovor sa novim agentom registracije, da dodijeli ovlašćenja novom agentu registracije za registraciju domena i pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem nacionalnog domena .me, kao i da pravno i faktički spriječi predlagača obezbjeđenja da vrši ovlašćenja za registraciju domena i pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem nacionalnog domena .me.

Iz Privrednog suda su objasnili da je privremena mjera prvostepena odluka, čija će zakonitost, u slučaju podnošenja prigovora, biti ispitana u drugostepenom postupku.

“Navedena odluka nije pravosnažna, jer stranke imaju pravo da izjave prigovor na rješenje”, navodi se u reagovanju Privrednog suda.

Navedena privremena mjera određena je na teret i rizik predlagača obezbjeđenja i ima da, kako se naobjašnjava, traje do pravosnažnog okončanja parničnog postupka za utvrđivanje punovažnosti ugovora, koji će predlagač radi opravdanja privremene mjere pokrenuti u roku od 30 dana od dostavljanja ovog rješenja.

Iz Privrednog suda su, reagujući na pisanje Vijesti, objasnili da Sud, određujući privremenu mjeru u postupku obezbjeđenja, nije presudio, već odredio mjeru obezbjeđenja, koja se određuje pod uslovom da predlagač obezbeđenja učini vjerovatnim postojanje potraživanja.

“Odlučivanjem o privremenoj mjeri se ne prejudicira odluka u parnici koja će eventualno biti pokrenuta, budući da su osnovanost i vjerovatnost potaživanja različite kategorije, o kojima se odlučuje u posebnim postupcima”, objasnili su iz Privrednog suda.

Postupak obezbjeđenja je hitan postupak, a sud je dužan da zakonito, objektivno i blagovremeno odlučuje u postupcima za koje je nadležan.

“Činjenica da je jedna od stranaka u postupku obezbjeđenja Crna Gora ne utiče na odluku suda, imajući u vidu da sud vodi računa o ravnopravnosti stranaka i da sudi na osnovu Ustava, zakona i ratifikovanih međunarodnih ugovora, bez obzira na svojstvo stranaka, vođen načelima savjesnosti i pravičnosti, a ne bezuslovnom zaštitom interesa određenih subjekata”, rekli su iz Privrednog suda.

