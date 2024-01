Klikovac: Opšti haos u Poreskoj i Upravi carina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Šef Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada, Andrije Klikovca, tvrdi da je u Poreskoj i Upravi carina ovih dana opšti haos.

On je kazao da te uprave nemaju pečate, ni vršioce dužnosti direktora, kao i da je gotovo nemoguće da one mogu odgovoriti ijednoj potrebi privrede i građana.

“Najbolja potvrda amaterizma jeste raspisivanje javnog konkursa za vršioce dužnosti direktora dok navedene uprave gotovo nemaju rukovodioca. Stanje kolapsa”, naveo je Klikovac na mreži X.

