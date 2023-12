Kineski izvoz zadržao cijene nafte blizu 75 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima blizu 75 USD, budući da su podaci o kineskom izvozu prevagnuli nad zabrinutošću za potražnjom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 60 centi i iznosila je 74,90 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 56 centi višoj cijeni, od 69,94 USD.

Tržišta je uznemirio skok zaliha benzina u SAD-u u prošloj sedmici, za čak 5,4 miliona barela, prema izvještaju Ministarstva energetike, najavljujući slabu potražnju, prenosi Hina.

Analitičari su očekivali daleko skromniji rast.

“Sezona potrošnje benzina nije na vrhuncu, ali potražnja za produženi vikend uz Dan zahvalnosti bila je mlaka”, kazao je John Kilduff iz Again Capital LLC-a.

Raspoloženje na tržištu nije popravio ni pad zaliha sirove nafte, za 4,6 miliona barela, budući da su se trgovci fokusirali na visok nivo proizvodnje.

U četvrtak su nervozu pojačali podaci o padu kineskog uvoza nafte u novembru, devet odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, odražavajući slabiju potražnju u uslovima visokih zaliha i slabih ekonomskih pokazatelja.

Ulagače je donekle ohrabrio blagi rast ukupnog kineskog izvoza, nakon pet loših mjeseci, budući da navodi na zaključak o oporavku industrije, zahvaljujući pojačanoj globalnoj trgovinskoj razmjeni.

“Najveći svjetski uvoznik nafte, Kina, gubi apetit za naftom i cijene su pod pritiskom budući da najveći svjetski proizvođač, SAD, nastavlja da proizvodi punom parom”, objasnio je John Evans iz PVM Oila.

Saudijska Arabija i Rusija, dva najveća svjetska izvoznika, pozvale su u četvrtak sve članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njene saveznike, da se pridruže sporazumu o smanjenom snabdijevanju.

Alžir je pak objavio da ne isključuje mogućnost još značajnijeg smanjenja snabdijevanja, kroz još duži period, budući da su cijene nafte pale na novu najnižu vrijednost u pet mjeseci.

OPEC+ nedavno je odlučio da dodatno smanji snabdijevanje u prvom tromjesečju naredne godine.

Rusija se obvezala da objavljuje više podataka o preradi i izvozu, nakon što je OPEC+ od Moskve zatražio više transparentnosti u pitanju tajnih isporuka goriva, rekli su za Reuters izvori iz OPEC+ i iz kompanija za praćenje brodova.

​OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu pojeftinio 1,7 USD, na 78,31 USD.

