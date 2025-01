Kineske najave podigle cijene nafte iznad 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prekoračile su u petak na međunarodnim tržištima 76 USD, jer su se trgovci fokusirali na najavljene nove podsticaje za kinesku privredu i na prognoze o niskim temperaturama u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 23 centa nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 76,16 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 36 centi višoj cijeni, od 73,49 USD.

Tržišta su u novoj godini ohrabrile nove mjere kojima Peking namjerava da podstakne potrošnju građana i kompanija u ovoj godini, prenosi Hina.

Kina je u četvrtak neočekivano najavila da će podići plate vladinim službenicima i pribaviti znatno više novca izdanjem državnih obveznica s vrlo dugim rokovima dospijeća, kako bi finansijski podržala ulaganja kompanija i potrošnju građana.

Podsticajne mjere ponovo su dospjele u centru pažnje nakon novih nagovještaja slabosti u kineskoj industriji na kraju prošle godine.

“Budući da će putanja kineskog ekonomskog rasta igrati ključnu ulogu u ovoj godini, svi se nadaju da će Vladine poticajne mjere podstaći potrošnju i pripremiti teren za snažniju potražnju za naftom u predstojećim mjesecima”, rekao je Alex Hodes iz StoneX-a.

Cijene su na kraju sedmice u novoj godini podržala i očekivanja snažnije potražnje za lož uljem, nakon najave nižih temperatura na sjevernoj hemisferi.

“Potražnji za naftom vjerovatno će ići na ruku niske temperature širom Evrope i SAD-a”, kazao je Giovanni Staunovo iz UBS-a.

Podsticaj cijenama bio je i pad zaliha nafte u SAD-u u prošloj sedmici za 1,2 miliona barela, prema podacima Ministarstva energetike. Zalihe benzina porasle su čak 7,7 miliona barela, a zalihe derivata 6,4 miliona, budući da su rafinerije pojačale preradu, a potražnja je oslabila.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak poskupio 34 centa na 74,93 USD.

