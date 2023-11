Kineska ambasada spremna da doprinese snažnijem ekonomskom povezivanju sa Crnom Gorom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambasada Kine spremna je da pruži doprinos snažnijem ekonomskom povezivanju sa Crnom Gorom, kroz animiranje kineskih investitora da više ulažu u Crnu Goru, koja ima značajne nevalorizovane resurse, saopštio je savjetnik za ekonomsku i trgovinsku saradnju Wang Changjiang.

Na sastanku guvernera Centralne banke (CBCG) Radoja Žugića sa delegacijom Ambasade Kine, zajednički je ocijenjeno da bi investicije, dominantno kroz model privatno-javnog partnerstva, trebalo usmjeriti ka infrastrukturnim projektima, kao i ka sektorima energetike, proizvodnje i turizma, sve u cilju diversifikacije domaće ekonomije i povećanja izvoza.

Iz CBCG je saopšteno da je Žugić upoznao je sagovornike sa stanjem u bankarskom sektoru i aktivnostima koje ta monetarna institucija sprovodi u pravcu očuvanja zdravlja bankarskog sistema i snaženja finansijske stabilnosti.

Sagovornici su se osvrnuli na dosadašnje zajedničke projekte, sa akcentom na izgradnju prve dionice auto-puta Bar-Boljare.

„Konstatovano je da je riječ o veoma uspješnom projektu koji je donio brojne pozitivne efekte u vidu unaprijeđene saobraćajne bezbjednosti, bolje i brže povezanosti i podstreka za ekonomski razvoj sjevera Crne Gore“, navedeno je u saopštenju.

