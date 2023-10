Kina voljna za saradnju sa Crnom Gorom u oblasti nove infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kina je voljna da sarađuje sa Crnom Gorom u oblasti „nove infrastrukture“, koja obuhvata 5G, vještačku inteligenciju, internet stvari, obnovljive izvore energije, brzu željeznicu i željeznički tranzit, u cilju unapređenja kvaliteta života građana, saopštio je kineski ambasador, Fan Kun.

On je u autorskom tekstu pod nazivom Razvoj „nove infrastrukture“, novi način života, kazao da Crna Gora, nadograđujući se kao ekološka država, promoviše razvoj „nove infrastrukture“, ubrzava digitalnu transformaciju i ostvaruje napredak na poljima digitalne ekonomije i zelenog razvoja.

„To će joj pomoći da se što prije integriše u evropske zelene standarde na njenom putu pristupanja Evropskoj uniji (EU), kao i da ubrza sami tempo sticanja članstva“, rekao je Fan, podsjećajući da su Kina i Crna Gora jedna drugoj partneri i uzajamno donose razvojne mogućnosti.

On je objasnio da se “nova infrastruktura” odnosi na infrastrukturni sistem zasnovan na informacionoj tehnologiji i podržan kroz high-tech platforme, poput 5G, interneta stvari, velikih podataka i vještačke inteligencije, s ciljem pružanja usluga kao što su digitalna transformacija, inteligentna nadogradnja i integrisane inovacije.

„Nova infrastruktura uglavnom pokriva sedam glavnih oblasti – 5G bazne stanice, stanice za punjenje novih energetskih vozila, centre za velike podatke, vještačku inteligenciju, internet stvari, ultravisoki napon (UHV), međugradsku brzu željeznicu i napredni željeznički tranzit“, naveo je Fan.

Prema njegovim riječima, „nova infrastruktura“ obezbjeđuje ljudima softverske i hardverske internet proizvode, cjelokupna rješenja i aplikativne usluge, sa krajnjim ciljem da se ostvari „internet svega“.

Ove digitalne aplikacije u informatičkom dobu pokreću snažan razvoj novih modela i poslovnih formata, stvarajući tako nove stilove života.

„Inteligentna proizvodnja i rad na daljinu pomažu razvoju informatizacije kompanija, dok online kupovina i plaćanje, isporuka dronovima i slične tehnologije, unapređuju efikasnu cirkulaciju potrošačkog tržišta. Jedinstven i uvezan sistem javne uprave doprinosi efikasnosti rada institucija, a pametna medicinska njega i pametno obrazovanje omogućavaju protok i dijeljenje oskudnih medicinskih i obrazovnih resursa i do nepristupačnih i udaljenih teritorija“, rekao je Fan.

On je poručio da Kina pridaje veliki značaj razvoju „nove infrastrukture“ i da je postigla izuzetna dostignuća u svih sedam glavnih oblasti.

U prvoj polovini ove godine, kineske investicije u „novu infrastrukturu“ porasle su 16,2 odsto na godišnjem nivou. Od toga, ulaganja u 5G tehnologiju i centre za velike podatke porasla su 13,1 odsto, a ulaganja u novu integrisanu infrastrukturu, kao što je pametni transport, 34,1 odsto.

Broj korisnika 5G mobilnih telefona porastao je na 695 miliona.

Kada je riječ o velikim podacima, od kraja 2021. godine Kina ima više od 450 centara ultra velikih i velikih podataka i više od 20 inteligentnih računarskih centara.

„Što se tiče stanica za punjenje električnih vozila, do kraja prošle godine Kina je izgradila ukupno 5,21 milion punjača i 1,97 hiljada stanica za zamjenu baterija, formirajući tako najveću svjetsku mrežu za punjenje i zamjenu“, precizirao je Fan.

On je naveo da je brza željeznica postala glavni način transporta ljudi u Kini.

Trenutna kilometraža kineske brze željeznice iznosi 42 hiljade kilometara, po čemu je prva u svijetu.

„Istovremeno sa razvojem u Kini, kineska brza željeznica širi se i van kineskih granica. U Aziji je uspješno puštena u saobraćaj brza pruga Džakarta-Bandung, kojom vozovi idu brzinom od 350 kilometara na sat, a koju je izgradila kineska kompanija u Indoneziji, čime je ta zemlja, ali i cijela jugoistočna Azija, prvi put dobila brzu željeznicu“, podsjetio je Fan.

U Evropi, dionica Beograd – Novi Sad brze pruge od Mađarske do Srbije, zvanično je puštena u saobraćaj prošle godine, postavši prva brza pruga koju je Kina izgradila u Evropi.

„Što se tiče željezničkog saobraćaja, do kraja prošle godine, ukupno 53 grada u Kini posjedovalo je metro i druge napredne željezničke usluge, sa 290 linija u funkciji, radnom kilometražom od 9,58 hiljada kilometara i 5,6 hiljada stanica, po čemu se Kina takođe nalazi na prvom mjestu u svijetu“, saopštio je Fan.

Prema njegovim riječima, digitalizacija, inteligencija i informatizacija, koju donosi „nova infrastruktura“, sve više postaju nove prilike za rast i razvoj brojnih zemalja širom svijeta, uključujući i Evropu.

U septembru ove godine, EU je objavila svoj prvi izvještaj Stanje digitalne decenije, u kojem su predložena četiri glavna stuba fokusa – digitalne vještine, digitalna infrastruktura, digitalizacija kompanija (uključujući korišćenje vještačke inteligencije) i digitalizacija javnih usluga.

