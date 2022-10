Kina spustila cijene nafte prema 96 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 96 USD zbog pooštrenih mjera suzbijanja covida 19 u Kini koje potpiruju zabrinutost za potražnju u vodećoj svjetskoj uvoznici.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 87 centi nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 96,06 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,02 USD nižoj cijeni, od 88,06 USD.

Trgovci su se fokusirali na odluku kineskih gradova o uvođenju strožih mjera suzbijanja covida 19, uključujući zatvaranje zgrada i čitavih gradskih četvrti, prenosi Hina.

Kina je u četvrtak registrovala 1,51 hiljadu novih slučajeva zaraze, prema zvaničnim podacima, u poređenju sa 1,26 hiljada dan ranije.

Međunarodni monetarni fond (MMF) očekuje da će rast kineske ekonomije usporiti u ovoj godini na samo 3,2 odsto, s 8,1 odsto u prošloj. U aprilu je međunarodni zajmodavac Kini u ovoj godini prognozirao 4,4-postotni rast.

“Teško je argumentirano predviđati oporavak nabavke sirove nafte u Kini, s obzirom na neizvjesnost koju stvara njena politika nulte tolerancije prema covidu”, rekao je analitičar PVM Oila Stephen Brennock.

Značajniji pad cijena zakočio je oporavak američke ekonomije u periodu od jula do septembra, nakon dva tromjesečja pada aktivnosti, sugerišući otpornost najvećeg potrošača nafte u svijetu.

Američki bruto domaći proizvod (BDP) porastao je u trećem tromjesečju 0,6 odsto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada se smanjio 0,1 odsto. U prva tri ovogodišnja mjeseca aktivnost je pala 0,4 odsto.

I njemačka ekonomija je porasla u trećem tromjesečju, 0,3 odsto u odnosu na period od aprila do juna kada je aktivnost uvećana samo 0,1 odsto, Najveća evropska ekonomija za sada se uspijeva oduprijeti recesiji, uprkos visokoj inflaciji i zabrinutosti za snabdijevanje energijom.

Podršku cijenama pruža i zabrinutost za snabdijevanjem uoči stupanja na snagu embarga na rusku naftu u EU.

“Tržište je i dalje oprezno zbog približavanja roka za obustavu evropskih kupovina ruske sirove nafte 5. decembra kada na snagu stupaju sankcije”, napisali su u bilješci analitičari ANZ Researcha.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) izvijestila je da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak poskupio 1,41 USD, na 94,73 USD.

