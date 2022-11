Kamaraši novi predsjednik SSICG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za predsjednika Savjeta stranih investitora (SSICG) izabran je danas predsjednik Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke (CKB), Tamaš Kamaraši.

Na godišnjoj Skupštini Savjeta, za članove Odbora direktora izabrani su izvršni direktori kompanija One Branko Mitrović, Jugopetrola Vasilis Panagopoulous, Porto Montenegra David Margason i NLB-a Martin Leberle.

Kamaraši je kazao da, imajući u vidu da su direktne strane investicije jedan od pokretača privrednog razvoja Crne Gore, SSICG mora zauzeti značajniju poziciju u procesima donošenja odluka koje utiču na poslovanje i na ekonomiju zemlje.

„Na to nas obavezuje složenost ekonomske i političke situacije, kao i trenutna investiciona klima“, rekao je Kamaraši, zahvalivši se na ukazanom povjerenju i podršci.

On je rekao da SSICG mora biti pokretač intenzivnije saradnje svih bitnih faktora u društvu kako bi došli do pozitivnih zakonskih i sistemskih rješenja.

Iz SSICG su predstavili glavne aktivnosti i dostignuća u prethodnoj godini, njegovu finansijsku održivost, nove članove koji su tokom ove godine postali dio te zajednice, kao i najvažnije planirane aktivnosti za narednu godinu.

