Jovanić razriješen sa pozicije predsjednika Privrednog suda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sudski savjet razriješio je danas sudiju Blaža Jovanića sa pozicije predsjednika Privrednog suda.

Savjet je razmatrao predlog za razrješenje Jovanića, koji je podnio predsjednik Apelacionog suda Mušika Dujović.

Odlukom Sudskog savjeta od 18. maja, Jovanić je privremeno udaljen od dužnosti sudije do okončanja krivičnog postupka koji je Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo protiv njega.

“Savjet je na osnovu Zakona o Sudskom savjetu i sudijama donio odluku da se Jovanić razriješi dužnosti predsjednika Privrednog suda”, navodi se u saopštenju.

Sudski savjet je danas sproveo i intervju sa pet kandidata za izbor jednog sudije Privrednog suda, koji su po javnom oglasu na testiranju ostvarili više od 60 bodova na pisanom testu, kao i sa dva kandidata koji imaju položen pravosudni ispit.

“Nakon sprovedene zakonske procedure, a na osnovu rang liste, Savjet je donio odluku da se za sudiju Privrednog suda izabere dosadašnji sudija nikšićkog Osnovnog suda, Vladimir Bulatović”, navodi se u saopštenju.

Sudski savjet je izmijenio Plan slobodnih sudijskih mjesta i donio odluke o raspisivanju oglasa za izbor predsjednika Privrednog suda, kao i za dobrovoljno trajno raspoređivanje jednog sudije u nikšićki Osnovni sud.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS