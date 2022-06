Joković: Sačuvati se nestašica uvozom hrane iz Srbije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je uvozno zavisna kada je riječ o poljoprivrednim proizvodima i tražiće od Vlade Srbije da se u narednih šest mjeseci obezbijedi nabavka osnovnih namirnica kako bi izbjegli eventualne nestašice na tržištu, saopštio je resorni ministar Vladimir Joković.

“Uvozimo robu iz Srbije skoro pola milijarde EUR i znam da u toj susjednoj zemlji postoji volja da se Crnoj Gori rezervišu osnovni prehrambeni proizvodi u narednih šest mjeseci”, kazao je Joković Radiju Crne Gore.

On je naveo da će to biti jedna od tema razgovora premijera Dritana Abazovića sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prilikom predstojeće posjete, a sve u cilju zaštite domaćeg stanovništva, prenosi portal RTCG.

U Vladi, prema riječima Jokovića, razmatraju i mogućnost ponovnog formiranja robnih rezervi.

“Trebalo bi formirati državne robne rezerve uz prethodno urađenu stručnu analizu, kako bi naša država imala rezerve osnovnih namirnica za barem tri mjeseca”, smatra Joković.

Kriza na tržištu poljoprivrednih proizvoda i energenata može potrajati i domaći poljoprivrednici moraju više proizvoditi uz veću podršku države.

“Naredne godine treba izdvojiti što je više novca za poljoprivredu, kako bi subvencije bile značajno veće, a da poljoprivrednici proizvedu još više hrane, jer bilansi pokazuju da imamo dovoljno samo domaće lubenice i u jednom momentu mladog krompira”, saopštio je Joković.

Turistička sezona kreće i prema svim najavama, kako je zaključio Joković, biće uspješna, a to je šansa za plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda.

