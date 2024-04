Joković: Najpovoljniji uslovi za poljoprivredu do sada u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Subvencije i podrška poljoprivredi su najveće do sada, saopštio je resorni ministar, Vladimir Joković.

“Nikada veća izdvajanja iz Agrobudžeta i nikada povoljniji uslovi za poljoprivredu do sada u Crnoj Gori nijesu bili. Ne govorim to jer sam ministar poljoprivrede, već jednostavno ekonomija i budžet Crne Gore sada je veći, veći su zahvati iz budžeta i izdvajanja za poljoprivredu”, naveo je Joković u Jutarnjem programu TVCG.

S obzirom na to da su subvencije i davanja i podrška poljoprivredi najveća do sada, Joković je kazao da ne vidi razlog zašto bi neko rekao da to nije dobro, prenosi portal RTCG.

“Taj ko kaže da nije dobro, treba da kaže kada je bilo bolje”, poručio je Joković.

Joković je naglasio da ipak uvijek ima i onih koji nikada neće biti zadovoljni, ali oni najozbiljniji i najvredniji pozdravljaju usvojeni Agrobudžet.

Na pitanje da li je mogao biti usvojen ranije Agrobudžet, Joković je odgovorio da je on usvojen u zakonskom roku.

“Nije lako sklopiti Agrobudžet kada imamo zahtjeve od svih neuporedivo veći nego što su to moguća izdvajanja iz Agrobudžeta. Ovo je najveći akt koji država usvaja u toku jedne kalendarske godine, tako da smo radili naporno i pravili sve moguće projekcije kako bi on bio onakav kakav treba”, istakao je Joković.

Realizacija prošlog Agrobudžeta je, prema njegovim riječima, bila dobra.

“Za prošlu godinu imali smo fenomenalno planiran budžet, gdje je potrošnja budžeta bila preko 98,5 odsto. Sve što smo planirali, sve smo završili”, kazao je Joković.

On je naglasio da samim tim imamo povećanje u proizvodnji.

Joković je dodao da se nekim oblastima bilježi oko 30 odsto rasta poljoprivredne proizvodnje.

“Zvanični podaci pokazuju da je oko 17 odsto rasta poljoprivredne proizvodnje. Mene to i te kako raduje, ali to nije dovoljno. Možemo svakako još”, kazao je Joković.

Na pitanje kakve su prognoze za rast proizvodnje tokom ove godine, Joković je odgovorio da to zavisi od poljoprivrednih proizvođača.

Joković je kazao i da će se zalagati za izgradnju zgrade Ministarstva poljoprivrede.

“Sve što postoji u poljoprivredi želim da se nalazi pod jednim krovom”, rekao je Joković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS