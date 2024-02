Jokić predložen za člana Odbora direktora EPCG

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore predložila je Skupštini akcionara Elektroprivrede (EPCG) da za člana Odbora direktora u ime Pokreta Evropa sad (PES) imenuje Sima Jokića.

Vlada je tu odluku donijela večeras na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.

“Vlada je predložila Skupštini akcionara Elektroprivreda Crne Gore da za članove Odbora direktora izabere Jovicu Milanovića, Vladimira Katića, Zorana Miljanića, Milutina Đukanovića, Tahira Gjonbalaja, Nevena Gošovića i Sima Jokića”, navodi se u saopštenju nakon sjednice.

Jokić je treći predlog PES-a nakon što su se poslanici te partije iz Nikšića danas pobunili protiv jučerašnjeg predloga Vlade da u ime PES-a u Odboru direktora bude Bojana Savić.

Vanredna Skupština akcionara EPCG, na kojoj će biti izabran novi sastav Odbora direktora, trebalo bi da bude održana večeras, nakon gotovo deset sati zakašnjenja.

