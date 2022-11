Jokić: Pomorstvo nit koja povezuje svaki momenat našeg grada

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je zemlja sa najvećim brojem pomoraca po stanovniku na svijetu, a oni su zamajac i temelj supstance koja je pozicionirala Kotor kao pomorski grad, a Crnu Goru kao pomorsku državu, saopštio je predsjednik lokalne samouprave, Vladimir Jokić.

On je jutros otvorio drugu Međunarodnu naučnu konferenciju iz oblasti pomorstva /2nd Kotor International Maritime Conference/ (KIMC) 2022, koja se održava u organizaciji Pomorskog fakulteta, uz podršku Opštine Kotor.

“Veliko mi je zadovoljstvo da u ime Opštine Kotor i svoje lično ime svima poželim dobrodošlicu i da izrazim zadovoljstvo da se nakon prošlogodišnje ostvaruje ono što su bile naše želje, a to je da ova konferencija postane tradicionalna”, rekao je Jokić.

Opština Kotor je, kako je naveo, sa Pomorskim fakultetom institucionalizovala saradnju, a motivi Opštine su dvojaki.

“Najprije činjenica da imamo još jednu naučnu konferenciju u Kotoru koja doprinosi tome da Kotor bude domaćin ljudima najvećeg zvanja i sa najviše znanja. Drugi razlog se nalazi u samoj temi – u pomorstvu”, kazao je Jokić.

On je naveo da je Kotor u pisanim dokumentima pomenut prije 2,3 hiljade godina.

“Dešavale su se u Kotoru pohare, kuge, zemljotresi, ali nit koja povezuje svaki momenat ovog grada je pomorstvo. Veliki dio, tačnije 75 odsto ukupnog kulturnog nasleđa Crne Gore nastao je kao produkt rada pomoraca i uticaja pomorstva na ovaj kraj”, ocijenio je Jokić.

On je naveo da su naši pomorci oblikovali sudbinu ne samo ovog kraja, već i Evrope.

“Proteklih nekoliko decenija smo nažalost kroz društvene i geopolitičke promjene doživjeli da naša pomorska industrija nije na nivou na kojem je bila”, dodao je Jokić.

On je naveo da se nada i želi da ova konferencija postane tradicija i da ćemo i u decenijama ispred nas okupljati najbolje iz pomorskih nauka na našoj teritoriji.

“Svima želim dobrodošlicu i dobre i uspješne dane pred nama”, kazao je Jokić.

Konferencija traje do srijede.

