Javni poziv za prijave za poziciju člana Odbora direktora EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva pozvalo je sve zainteresovane, koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama mogu odgovoriti izazovima, da se prijave za poziciju člana Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG).

Iz Ministarstva su rekli da je potrebno dostaviti radne biografije, sa planom i vizijom razvoja tog važnog državnog resursa do 6. decembra.

Adresa za dostavljanje biografija je [email protected].

„Posebna pažnja resora energetike i rudarstva i Vlade Crne Gore biće usmjerena ka EPCG-u kao najvećem privrednom subjektu iz oblasti energetike“, navodi se u pozivu.

Ministarstvo energetike i rudarstva upravlja sektorima energetike, rudarstva, geologije i koncesija. To uključuje izradu zakona, regulaciju industrije, utvrđivanje energetske politike i koordinaciju projekata.

Takođe, Ministarstvo se bavi energetskim bilansom, trgovinom naftnim derivatima, dodjelom koncesija i nadzorom nad eksploatacijom mineralnih resursa, geološkim istraživanjima i proizvodnjom ugljovodonika.

„Imajući u vidu značaj oblasti energetike i rudarstva, koja utiče na sve sfere društva, naročito u pogledu razvoja turizma i privrede generalno, Ministarstvo energetike i rudarstva namjerava da se intenzivno posveti snaženju ovog sektora u svim segmentima, a naročito u pogledu upravljanja, strateškog planiranja i razvoja projekata u kompanijama u većinskom državnom vlasništvu“, navodi se u saopštenju.

