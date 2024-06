Javni poziv za izradu Idejnog rješenja dionice Smokovac – Tuzi – Božaj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput raspisao je javni poziv za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Smokovac – Tuzi – Božaj, dužine 23 kilometra.

Iz kompanije su rekli da je svrha izrade te tehničke dokumentacije je detaljno ispitivanje različitih varijanti i određivanje najboljeg koridora trase na potezu od petlje Smokovac do šireg reona graničnog prelaza Božaj.

“Cilj je da se kroz ovaj proces osigura sveobuhvatna analiza koja će obuhvatiti sve relevantne aspekte projekta, uključujući izgradnju, tehničke, ekonomske, funkcionalne, tehnološke, prostorne i ekološke faktore”, navodi se u saopštenju.

Idejno rješenje, kako se dodaje, treba da bude rezultat postupnog procesa koji osigurava objektivnu ocjenu svih aspekata projekta. Potrebno je odrediti trasu, postaviti temelje za izradu narednih faza projektne dokumentacije i utvrditi uslove za izgradnju ove saobraćajnice.

“Ova brza saobraćajnica ima za cilj da poboljša saobraćajnu vezu između Podgorice i Tuzi, kao i povezanost Crne Gore sa Albanijom. Takođe, njome će se omogućiti veza ovog dijela Crne Gore sa auto-putem Bar-Boljare, što će značajno unaprijediti regionalnu povezanost, ekonomsku saradnju i razvoj”, rekli su iz Monteputa.

To idejno rješenje će, kako se dodaje, poslužiti kao osnov za određivanje preciznijeg položaja trase, donošenje konačne odluke o rangu i profilu saobraćajnice, kao i za definisanje koridora u Predlogu Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine.

“Fokus rada Monteputa u ovoj godini je na izradi projektne dokumentacije, u tom kontekstu javni pozivi i tenderski postupci za izradu idejnih projekata i idejnih rješenja za više dionica, koji su u toku, su osnova za buduću izgradnju oko 260 kilometara autoputeva i oko 220 km brzih saobraćajnica”, zaključuje se u saopštenju.

