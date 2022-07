Javni poziv prodaje akcija standard transparentnosti poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni poziv Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) o prodaji deset odsto akcija nije predstavljao zakonsku obavezu EPCG, već je raspisan kako bi se udovoljilo standardu transparentnosti poslovanja, saopštili su iz te kompanije.

Kako su kazali iz EPCG, zadražavanje postojećeg paketa akcija nije moguća, jer to ne dozvoljava Zakon o privrednim društvima.

EPCG se oglasio jer se, kako su naveli, u dijelu medija spekuliše o tome da se iza naznačene odluke skriva namjera da se EPCG maltene ustupi nekom sumnjivom faktoru.

Oni su podsjetili da je ta kompanija nedavno raspisala javni poziv za prodaju sopstvenih akcija.

EPCG, kako se dodaje, od 26. septembra 2019. godine posjeduje 11.813.238 sopstvenih akcija, što čini deset odsto njenog osnovnog kapitala.

„Naznačene akcije su, u sklopu realizacije Ugovora o izvršenju put opcije između A2A i Crne Gore, za iznos od 52.867.581 EUR otkupljene od italijanske kompanije i, shodno članu 230 Zakona o privrednim društvima, moraju se otuđiti najkasnije do 26. septembra, jer će, u protivnom, biti poništene, što bi značilo umanjenje osnovnog kapitala po nominalnoj cijeni istih (6,51 EUR) za 76.992.778 EUR“, kaže se u saopštenju.

U cilju izbjegavanja navedenih posljedica po EPCG, Odbor direktora je, kako se navodi, 24. marta, pokrenuo postupak otuđenja predmetnih sopstvenih akcija i formirao radni tim, kao pomoćno tijelo za realizaciju ovih aktivnosti.

„Elaborat o prodajnoj cijeni sopstvenih akcija je usvojen 14. juna, a naznačena odluka je, s obzirom na to da investiciona prodajna cijena prelazi deset odsto kapitala Društva, kao informacija, dostavljena Vladi, čijim je Zaključkom od 8. jula, usvojena i, samim tim, stupa na snagu“, navodi se usaopštenju.

Sljedstveno tome, Odbor direktora EPCG je, 12. jula, donio odluku o formiranju Komisije za izbor specifičnog kupca u postupku otuđenja sopstvenih akcija.

Iz EPCG su kazali da su članovi te komisije glavni finansijski direktor EPCG Miro Vračar, izvršni rukovodilac Direkcije za pravne poslove Mićun Milatović, član Odbora direktora Vladan Joković, član Odbora direktora Emir Strujić i predstavnici Ministarstva kapitalnih investicija Admir Šahmanović i Ministarstva finansija Vlade Agron Ibrahimi.

Navodi se da je komisija osnovana s ciljem da pripremi i raspiše Javni poziv za prodaju sopstvenih akcija u blok transakciji i da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zaključkom Vlade Crne Gore, Javnim pozivom i Elaboratom o procjeni vrijednosti sopstvenih akcija.

Dodaje se da je Komisija osnovana s ciljem i da sprovede postupak izbora specifičnog kupca deset odsto sopstvenih akcija i realizuje sve druge neophodne aktivnosti u navedenom postupku, uključujući blagovremeno obavještavanje i sastavljanje završnog izvještaja za Vladu Crne Gore i Odbor direktora EPCG.

Posljednju riječ će, kako su rekli iz EPCG, imati država, odnosno, Vlada kao predstavnik države u Skupštini akcionara koja će i donijeti konačnu odluku o eventualnom zaključenju Ugovora.

„Napominjemo da Javni poziv nije predstavljao zakonsku obavezu EPCG, već je isti raspisan kako bi se udovoljilo standardu transparentnosti poslovanja, što obesmišljava tvrdnje da se radi o zakulisnim aktivnostima“, kaže se u saopštenju.

Iz EPCG su kazali da nije riječ o prodaji iz kaprica ili sumnjivih namjera.

„Nego o jasnom izboru: ili će se, preko javnog poziva, a shodno Zakonu o privrednim društvima, prodati deset odsto akcija, stečenih na osnovu Ugovora o izvršenju put opcije između A2A i Crne Gore, ili će ta milionska biti poništena na štetu EPCG“, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su kazali da varijanta u kojoj ta kompanija zadržava postojeći paket akcija nije moguća, jer tako nešto ne dozvoljava Zakon o privrednim društvima.

„Stoga smo, kao odgovorna kompanija, zainteresovana za uspješno poslovanje u interesu cijelog društva, jasno opredijeljeni za prodaju akcija kao opciju neuporedivo bolju od njihovog poništenja“, zaključuje se u saopštenju.

