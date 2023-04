Javna rasprava o Nacrtu Programa podrške razvoju preduzetništva

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar pozvala je sve zainteresovane da se do 2. maja uključe u javnu raspravu o Nacrtu Programa podrške razvoju preduzetništva od ove do 2026. godine.

Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj neposredno na šalteru Građanskog biroa Opštine Bar, putem pošte, ili na mejlove [email protected] ili [email protected]

Programom se definišu modeli za sistemsko unapređenje uslova za bavljenje preduzetništvom u cilju afirmacije preduzetničke kulture, osnivanja novih preduzeća i podsticanja dinamičnog, održivog i inkluzivnog lokalnog ekonomskog razvoja, kao preduslova za stvaranje boljeg standarda života svih građana.

Nacrt dokumenta, pored već postojećih mehanizama direktne podrške usmjerene ka mikro i malim preduzećima, predviđa novu programsku liniju za investicione projekte, koji uključuju kupovinu nove opreme i specijalizovanih vozila i uvođenje standardizacije u procesima pružanja usluga i samoj proizvodnji, a sve sa ciljem da nove investicije omoguće plasiranje kvalitetnije ponude i otvore mogućnosti za nova zapošljavanja.

„Time se potvrđuje opredijeljenje lokalne uprave da doprinese diversifikaciji ponude i da u daljoj podršci fokus stavi na oblastima kao što su inovacije, digitalizacija i unapređenje usluga koje će pratiti savremene poslovne trendove“, navodi se u saopštenju.

Nacrt dokumenta dostupan je na sajtu Opštine www.bar.me, kao i u prostorijama Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj.

Planirano je i održavanje stručne javne rasprave 28. aprila u velikoj sali Skupštine Opštine.

