Javna rasprava o Nacrtu Programa ekonomskih reformi Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija pozvalo je sve zainteresovane da se do 29. decembra prijave na javnu raspravu o Nacrtu Programa ekonomskih reformi (PER) Crne Gore za period od naredne do 2025. godine.

Ministarstvo je pozvalo zainteresovane da svojim predlozima, sugestijama i komentarima doprinesu poboljšanju kvaliteta dokumenta i daju doprinos unapređenju dijaloga javnog sektora sa svim zainteresovanim stranama.

Sve sugestije i komentari mogu se uputiti Ministarstvu na mejlove [email protected] i [email protected]

U okviru procesa javne rasprave, 16. decembra biće organizovan okrugli sto u hotelu Ramada.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva, Crna Gora, kao država kandidat za prijem u Evropsku uniju (EU), u pretpristupnom periodu izrađuje PER.

“Program sadrži makrofiskalni okvir i poglavlje posvećeno definisanju i prioritizaciji strukturnih reformi, u cilju jačanja konkurentnosti i unapređenje uslova za inkluzivni rast i kreiranje radnih mjesta. Dokument će usvojiti Vlada i dostaviti ga Evropskoj komisiji (EK) do kraja januara”, dodaje se u saopštenju.

Nacrt se sastoji iz tri ključna poglavlja – makroekonomskog i fiskalnog okvira, kao i poglavlja o strukturnim reformama.

“Makroekonomski okvir sadrži srednjoročne makroekonomske projekcije – bruto domaći proizvod (BDP), inflaciju i platni bilans. Poglavlje o fiskalnom okviru zasniva se na srednjoročnom fiskalnom okviru i budžetskim planovima za tri godine”, objasnili su iz Ministarstva.

Odabrane prioritetne strukturne reforme su u skladu sa prioritetima definisanim u nacionalnim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima u procesu pristupanja Crne Gore EU, smjernicama EK i zajedničkim preporukama sa Ministarskog dijaloga iz Brisela.

“Strukturne reforme sadržane u PER-u do 2025. godine, u skladu sa smjernicama EK, sublimirane su u sljedećim oblastima – upravljanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, poslovni ambijent i smanjenje neformalne ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforma energetskog i tržišta saobraćaja, poljoprivreda, industrija i usluge, obrazovanje i vještine, zapošljavanje i tržište rada”, zaključuje se u saopštenju.

