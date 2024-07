Javna rasprava o Nacrtu Fiskalne strategije do 7. avgusta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javna rasprava o Nacrtu Fiskalne strategije Crne Gore do 2027. godine trajaće do 7. avgusta, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog resora pozvali su svu zainteresovanu javnost, privredu, organizacije, udruženja i pojedince da se uključe i doprinesu unapređenju kvaliteta strategije, kao jednog od najvažnijih dokumenta koje utvrđuje Vlada.

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne strategije Crne Gore do 2027. godine, koji je danas predstavljen na tematskoj konferenciji za novinare i objavljen na javnu raspravu.

“Glavni strateški cilj ekonomske politike Crne Gore, pa i same strategije je ostvarenje pametnog, održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta, koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života svih građana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj 44. Vlade predvidiva i podsticajna fiskalna politika, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti Crne Gore kao investicione destinacije i povoljnijem poslovnom ambijentu, kako bi se stvorili novi izvori ekonomskog rasta, otvorila nova radna mjesta i ubrzala konvergencija BDP per capita ka prosjeku Evropske unije (EU).

“Imajući u vidu proklamovani cilj o punopravnom članstvu Crne Gore u EU tokom 2028. godine, odgovorno upravljanje javnim finansijama i ispunjavanje ekonomskih kriterijuma za članstvo, kao i usaglašavanje propisa iz domena fiskalne politike sa relevantnom regulativom EU, apsolutni je prioritet prilikom donošenja novih i izmjene postojećih politika”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su stabilne i održive javne finansije glavni preduslov ukupne makroekonomske stabilnosti svake zemlje, kao i da odgovorno upravljanje javnim finansijama, posebno u uslovima ograničenosti vođenja monetarne politike, predstavlja glavni instrument ukupne ekonomske politike.

„Dakle, preduslovi makro-fiskalne stabilnosti su smanjenje deficita javnih finansija na kratak rok, zaduživanje isključivo za finansiranje kapitalnih projekata, odnosno ostvarenje suficita tekuće budžetske potrošnje, uz kontinuirani rast budžetskih prihoda i optimizaciju tekuće budžetske potrošnje“, kazali su iz Ministarstva finansija.

Iz tog resora su naveli da su, između ostalog, Nacrtom Fiskalne strategije predviđene veće plate za sve zaposlene u Crnoj Gori, prosječna zarada od hiljadu EUR, minimalna zarada u prosjeku 700 EUR (600 EUR za V nivo kvalifikacije obrazovanja i 800 EUR za VI nivo kvalifikacije obrazovanja).

Predviđene su, kako su rekli, sedam do osam odsto veće penzije počevši od naredne godine, čija će se isplata vršiti isključivo preko Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, smanjenje prihoda od doprinosa nadoknađivanjem iz opštih prihoda budžeta i novih mjera poreske politike, smanjenje sive ekonomije i isplate zarada “na ruke”, dok će standardna stopa poreza na dodatu vrijednosti ostati na postojećem nivou od 21 odsto.

„Kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje ciljeva i rezultata planiranih Fiskalnom strategijom, Vlada će, svake godine, uz Predlog zakona o završnom računu budžeta, dostavljati i sažeti izvještaj o realizaciji Fiskalne strategije za tu godinu“, kaže se u saopštenju.

