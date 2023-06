Janjušević reizabran na funkciju predsjednika Odbora direktora

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora pljevaljskog Rudnika uglja, Dušan Janjušević, reizabran je danas, na konstitutivnoj sjednici, na tu funkciju.

Na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja, koja je održana u srijedu, donijeta je odluku o razrješenju članova Odbora direktora, nakon čega su imenovani novi – Dušan Janjušević, Srđan Smolović, Miroslav Gogić, Nikola Đuković i Emir Bidžan.

Iz kompanije su objasnili da je, shodno Statutu, konstitutivnu sjednicu novog Odbora direktora sazvao najstariji član Srđan Smolović, a zatim je i konstituisan sastav tog tijela, utvrđen na sjednici Skupštine akcionara.

Reizabrani predsjednik Odbora direktora, Dušan Janjušević, zahvalio se na ukazanom povjerenju i poručio da je pred Rudnikom uglja izazovan period koji će zahtjevati maksimalnu posvećenost svih članova Odbora.

„Izazovi koji su pred nama odnose se prije svega na racionalizaciju poslovanja i smanjenje troškova, a prioritetno na uspješnu realizaciju ključnog projekta izmještanja korita rijeke Ćehotine. Nesporno je da smo imali veliki investicioni ciklus, ali čeka nas i ekološka rekonstrukcija Termoelektrane TE Pljevlja usljed koje ćemo imati zastoj u isporuci uglja u trajanju od šest do osam mjeseci“, kazao je Janjušević.

On je dodao da vjeruje da će novi sastav Odbora direktora biti jedinstven u donošenju budućih odluka, ali i maksimalno posvećen radu i kontroli nad radom menadžmenta, kako bi što uspješnije realizovali sve poslove koji ih očekuju u naredne dvije godine.

„U svemu tome ne smijemo zaboraviti ni aktivnosti na pravednoj tranziciji, gdje Rudnik nikako ne smije doprinositi ubrzavanju tih procesa, a sve sa ciljem očuvanja kompanije, a time i grada“, poručio je Janjušević.

