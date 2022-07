Jaki dolar i zabrinutost za potražnju spustili cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte naglo su pale u utorak na međunarodnim tržištima, spustivši se ispod 101 USD pod pritiskom jakog dolara, strogih mjera suzbijanja covida-19 u Kini koje koče potražnju i straha od posustajanja svjetske ekonomije.

Na londonskom tržištu cijena barela je poslijepodne bila niža za 6,15 USD i iznosila je 100,95 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 6,3 USD nižoj cijeni, od 97,79 USD, prenosi Hina.

Barijeru cijenama nafte pravio je i jaki dolar, koji je dostigao paritet prema euru, podržan najavama podizanja kamatnih stopa i zabrinutošću za ekonomiju. U takvom su okruženju snažno pala i tržišta dionica.

Jaki dolar slabi kupovnu moć kupaca s drugim valutama, što znači i skromniju potražnju.

“Na Zapadu kombinacija visokih cijena energije i rast kamatnih stopa pojačavaju strah od recesije, koja bi ozbiljno uticala na potražnju za naftom”, smatraju analitičari Commerzbanka.

Cijene pritiskaju i obnovljena ograničenja u Kini radi suzbijanja novog talasa covida-19.

Nekoliko kineskih gradova ponovo je strogo ograničilo kretanje, zatvorivši kompanije i naloživši stanovnicima da ostanu kod kuće kako bi se obuzdalo širenje visoko zarazne podvarijante koronavirusa BA.5.2.1.

Trgovci će s pažnjom pratiti i posjetu američkog predsjednika Joea Bidena Saudijskoj Arabiji.

“On će se na sastanku sa čelnicima zemalja Persijskog zaliva založiti za veću proizvodnju nafte u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC)”, kazao je u ponedjeljak savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan.

Malo se nade polaže u mogućnost da će Bidenova posjeta Saudijskoj Arabiji od Ujedinjenih Arapskih Emirata izmamiti više barela, smatraju analitičari.

OPEC je aktivirao gotovo sve rezervne kapacitete i zemlje su već podigle proizvodnju na maksimum.

Američka ministarka finansija, Janet Yellen, obilazi azijske zemlje kako bi dobila njihovu podršku sankcijama Moskvi zbog ruske invazije na Ukrajinu. Predlaže da se ograniči cijena ruskih barela blokadom usluga osiguranja u slučaju prekoračenja cjenovnog limita.

Još nije poznato koliki bi taj limit trebalo da bude.

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energetiku (IEA), Fatih Birol, založio se da limit bude proširen i na ruske derivate.

Zapadne sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu već su smanjile snabdijevanje ruskom naftom i izazvale poremećaje u trgovini.

OPEC zbog praznika nije objavio cijenu barela korpe nafte njegovih članica.

