Jaja poskupila na 2,25 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prodavnicama se od vikenda pakovanje od deset jaja prodaje po cijeni od 2,25 EUR, što je drugo poskupljenje te namirnice u ovoj godini, piše Pobjeda.

Iako je, kako se navodi, ministar poljoprivrede Vladimir Joković prošle sedmice najavio da će njegov resor uraditi sve da ne bi došlo do rasta cijene jaja, nove cijene veće za 35 centi su već na tržištu.

Pregovore o poskupljenju jaja proizvođači su sa resornim Ministarstvom počeli 14. oktobra, kad su i ispostavili ovaj račun.

Proizvođači tvrde da su razlozi poskupljenja rast cijene inputa, odnosno sirovine za ishranu koka nosilja – kukuruza, soncokreta, soje, te poskupljenje papirne ambalaže, goriva i radne snage.

Vlada je prošle godine u aprilu smanjila porez na dodatu vrijednost (PDV) za jaja sa 21 na sedam odsto.

Početkom marta ove godine cijena pakovanja od deset jaja porasla je 19 odsto na 1,9 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS