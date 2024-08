Jačati strateško partnerstvo dvije zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Velika Britanija mogu da ojačaju strateško partnerstvo kroz nove projektne realizacije, ocijenile su ministarka saobraćaja, Maja Vukićević i britanska ambasadorka u Podgorici, Dawn McKen.

“Ekonomske i razvojne teme, usmjerene ka dodatnom podsticaju razvoja domaće privrede, kroz zajednički rad na većem broju konkretnih projekata, preduslov su za jačanje, već tradicionalno dobre bilateralne saradnje, sa posebnim osvrtom na ekonomiju, te je naš prioritet ovdje jasan“ saopštila je Vukićević.

Ona je dodala da je naše tržište spremno za britanske investicije.

Prvi zvaničan susret Vukićević i McKen, sagovornice su iskoristile u pravcu osvrta na zajedničke interese, te prilike da se dinamizira i ojača strateško partnerstvo dvije zemlje, naročito u pravcu dugoročnog kontinuiteta dobrih odnosa, koji se kroz nove projektne realizacije može dodatno, ekonomski snažiti.

McKen je čestitala Vukićević na novoj poziciji i izrazila uvjerenje da je iskrena i kontinuirana obostrana podrška preduslov za gajenje bilaterlanih odnosa i da raduje otvoren poziv, za saradnju sa kredibilnim partnerima iz Velike Britanije.

Sagovornice su, takođe, razmijenile stavove i o drugim temama bilateralnih odnosa.

