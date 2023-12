Jačati saobraćajni sektor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jačanje saobraćajnog sektora je u fokusu rada Vlade, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović tokom razgovara sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori, Dawn McKen.

Tokom razgovora, akcenat je stavljen na razvoj putne infrastrukture koja je preduslov ekonomskog razvoja zemlje.

Radulović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, upoznao McKen sa planovima nastavka gradnje druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, kao i namjerama gradnje jadransko-jonskog auto-puta.

Radulović i McKen istakli su značaj razvoja sektora pomorstva gdje postoji veliki potencijal koji treba iskoristiti. McKen je pozdravila fokus Radulovića na te važne oblasti i dodala da se raduje saradnji sa Crnom Gorom.

Sagovornici su takođe razgovarali o modalitetima buduće saradnje koja bi doprinijela razvoju projekata u sektoru saobraćaja.

Na sastanku je takođe bilo riječi o planiranim i tekućim projektima u oblasti željeznice, kao i vazdušnog saobraćaja.

