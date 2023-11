Jačati imidž države u međunarodnoj poslovnoj zajednici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potrebno je jačati imidž Crne Gore u međunarodnoj poslovnoj zajednici što bi domaćim kompanijama otvorilo brojne prilike za biznis, ocijenili su predstavnici Privredne komore (PKCG) i start up-a Fluorish.

Delegacija Privredne komore, na čelu sa predsjednicom Ninom Drakić, bila je u posjeti start up-u Fluorish, laureatu godišnje Nagrade ove asocijacije za inovativnost.

Tokom razgovora sa osnivačicama Fluorish-a, Jasnom Pejović i Valentinom Radulović, Drakić, potpredsjednik Nikola Vujović i sekretarka Odbora udruženja ICT Nada Rakočević bliže su se upoznali sa inovativnim rješenjima ovog start up-a.

Naime, ova firma je kreirala istoimenu aplikaciju koja doprinosi razvijanju emocionalne inteligencije (EQ) korisnika. Riječ je o personalizovanom, pristupačnom, jednostavnom i podsticajnom rješenju koje mogu koristiti pojedinci i preduzeća, te tako unaprijediti svoje poslovanje.

Među korisnicima aplikacije Fluorish su Crnogorski Telekom, Esrte banka, UNDP, kao i Univerzitet u Denveru.

Radulović je kazala da je Fluorish mali, ali da želi da bude uzor i pospješi start up kulturu u Crnoj Gori.

“Bilo bi dobro da u Privrednoj komori postoji segment koji će dodatno “bustovati” inovativne koncepte, jer je vaša asocijacija vrlo važna sprega u tom lancu”, rekla je Radulović.

Predstavnici Komore ističu veliku važnost buđenja potrebe kod naših privrednika da osvajaju druga tržišta i smatraju da u tom djelu ICT zajednica i proizvodi poput Fluorisha mogu biti uspješni.

Tokom razgovora o izazovima u poslovanju, predstavnice Fluorisha su istakle nemogućnost da aplikaciju plasiraju preko glavnih platformi Playstore i App Store te izostanak podrške servisa poput Pay Pal ili Stripe.

Drakić je kazala da joj je drago što i ova nagrada ide u ruke žena koje Privredna komora želi da afirmiše i promoviše, te što će ovo priznanje biti dodatni podsticaj za njihovo poslovanje.

Ona je dodala da bi snaženjem emocionalne inteligencije trebalo svi da se pozabave.

Pejović je istakla značaj Nagrade Privredne komore.

“Nagrada PKCG je za nas važna referenca koja otvara vrata klijenata”, rekla je Pejović.

Prema njenim riječima, emocionalna inteligencija predstavlja temelj uspjeha, kako pojedinaca tako i kompanija. U emocionalnu inteligenciju spadaju kompetencije kao što su: samopouzdanje, upravljanje stresom, kreativnost, prilagodljivost, empatija, komunikacija, liderstvo, rješavanje konflikata. Riječ je o takozvanim mekim vještinama koje se sve više traže u odnosu na tehničke.

“Ove godine smo realizovali istraživanje koje pokazuje da je 87 odsto od preko 700 anketiranih korisnika Fluorisha imalo značajno povećanje emocionalne inteligencije koristeći našu aplikaciju samo dva puta sedmično tokom tri mjeseca. Ovo naučno istraživanje, kao i činjenica da je UNDP svrstao Fluorish u svoj katalog preporučenih rješenja, mnogo nam pomaže u brendingu”, kazala je Pejović.

Razvili su i aplikaciju za individualno korišćenje, a uskoro pokreću kampanju koja će biti usmjerena na tržišta regiona, sjeverne Evrope i Amerike.

“Nadamo se i da ćemo kampanjom postići veliki uspjeh, ali i osvjetliti put drugim start up-ovima u Crnoj Gori da mogu da komercijalizuju rješenja do ovog nivoa”, zaključila je Pejović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS