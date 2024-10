Jačanje tržišta rada kroz partnerstvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZ) i Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (BiH), potpisali su danas sporazum o saradnji, u cilju jačanja tržišta rada kroz partnerstvo.

Sporazum su na sastanku u Podgorici potpisali direktori ZZZ i Agencije za rad i zapošljavanje BiH, David Perčobić i Ivan Barbalić.

„Sporazum ima za cilj uspostavljanje dugoročne saradnje u oblastima kao što su razmjena informacija o tržištu rada, podrška nezaposlenima, te zaštita najugroženijih radnika“, saopšteno je iz ZZZ.

Perčobić je naglasio važnost transparentnosti i dostupnosti usluga Zavoda svim građanima Crne Gore, bez razlika, dodajući da se Zavod, u skladu s politikama Vlade, sve više fokusira na manje razvijene opštine na sjeveru zemlje.

“Naš rad se temelji na pružanju podrške svima, posebno onima koji se suočavaju sa najvećim izazovima. Potpisivanje ovog sporazuma je veoma važan korak naprijed. Saradnja će donijeti benefite kako radnicima, tako i poslodavcima u obje zemlje, a razmjena iskustava omogućiće nam da zajednički odgovaramo na izazove koje tržišta rada postavljaju pred nas” ocijenio je Perčobić.

Barbalić se zahvalio crnogorskim kolegama na gostoprimstvu i korisnim informacijama o trenutnim izazovima s kojima se suočavaju.

“Posebno će nam koristiti iskustva u vezi sa digitalizacijom usluga, jer je i nama prijeko potreban brži i jednostavniji pristup informacijama za sve korisnike” kazao je Barbalić.

Potpisani sporazum predstavlja temelj za buduću saradnju koja će se odvijati kroz razmjenu iskustava i resursa, uz zajednički cilj jačanja tržišta rada i podrške najugroženijim kategorijama radne snage.

“Kroz zajedničke programe, institucije će raditi na posredovanju u sezonskom zapošljavanju i obukama, čime će doprinijeti stabilnosti tržišta i razvoja lokalnih zajednica”, dodaje se u saopštenju.

Sastanak u Podgorici je održan uz prisustvo ambasadora BIH u Crnoj Gori, Branimira Jukića, i predsjednika Upravnog odbora Zavoda, Aleksandra Šipčića, kao i predstavnika menadžmenta s obje strane.

Jukić je izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorom.

“Ovaj sporazum predstavlja snažan signal o posvećenosti obje zemlje unapređenju međusobnih odnosa i podršci onima kojima je to najpotrebnije”, zaključio je Jukić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS