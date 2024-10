Jačanje stabilnosti i modernizacija crnogorskog finansijskog tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska komercijalna banka (CKB) doprinosi razvoju crnogorskog finansijskog sistema kroz više aspekata, poput uvođenja inovacija i primjene najboljih evropskih praksi i standarda zelenog finansiranja, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

Na sastanku Radović sa zamjenikom predsjednika OTP grupe Laslom Volfom, članom Nadzornog odbora Igorom Noveljićem i predsjednikom Upravnog odbora CKB-a, Tamašom Kamarašijem ocijenjeno je da pozitivni indikatori poslovanja te banke, kao najveće na crnogorskom tržištu, doprinose očuvanju stabilnosti finansijskog sistema Crne Gore.

Radović je rekla da kao dio OTP grupacije, jedne od vodećih bankarskih grupacija u regionu centralne i istočne Evrope sa stabilnom kapitalnom pozicijom i dobrim finansijskim pokazateljima, CKB doprinosi razvoju crnogorskog finansijskog sistema kroz više aspekata, poput uvođenja inovacija i primjene najboljih evropskih praksi i standarda zelenog finansiranja.

Na sastanku je bilo riječi i o pripemama za priključenje Crne Gore SEPA sistemu, što će značajno sniziti troškove crnogorskih građana i privrednika prilikom obavljanja međunarodnih transakcija i istovremeno unaprijediti efikasnost i brzinu ovih plaćanja.

Volf je rekao da, prepoznajući strateški značaj te inicijative, CKB je angažovala sve svoje kapacitete kako bi u što kraćem roku ispunila tehničke uslove za priključenje na SEPA mreže.

On je kazao da će OTP grupa, sa svojim iskustvom u implementaciji SEPA standarda, pružiti potrebnu podršku u tom procesu.

Radović je rekla da očekuje da će posvećenost CKB-a tom zadatku postaviti standard za čitav bankarski sektor u Crnoj Gori i doprinijeti ubrzanju procesa priključenja Crne Gore SEPA sistemu.

„U predstojećim mjesecima, CBCG biće na raspolaganju svim bankama i pružiti im potrebnu podršku kako bi ovaj proces bio završen u najkraćem mogućem roku, pri čemu će kvalitet i temeljnost izvršavanja svih tehničkih i proceduralnih zahtjeva biti prioritet“, kazala je Radović.

Sagovornici su se saglasili da je kontinuirana saradnja između regulatora i banaka od velikog značaja za dalje snaženje otpornosti bankarskog sistema i očuvanje finansijske stabilnosti, kao i za podršku strateškim razvojnim projektima u zemlji.

