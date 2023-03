Jačanje saradnje sa Francuskom u poljoprivrednom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Francuska mogle bi unaprijediti spoljnotrgovinsku razmjenu poljoprivredne proizvodnje, kao i saradnju u oblasti vinarstva, veterine i ruralnog razvoja, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopriovrede.

U sklopu službene posjete Ministarstvu, ambasador Francuske, Christian Thimonier, zajedno sa regionalnim savjetnikom za poljoprivredu i prehrambenu industriju za Zapadni Balkan, Aleksandrom Martinezom, razgovarao je sa državnim sekretarom Stevanom Gajevićem i predstavnicima tog Vladinog resora o aktuelnim temama i mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i Francuske u poljoprivrednom sektoru.

„Razgovarano je o nizu tema koje su od značaja za dalji razvoj saradnje dvije prijateljske zemlje. Sagovornici su ukazali na mogućnost unapređenja spoljnotrgovinske razmjene poljoprivredne proizvodnje, uvezivanja i saradnje u oblasti vinarstva, veterine i ruralnog razvoja, kao i na podršku francuskih eksperata prilikom apliciranja za grantove Evropske unije (EU)“, navodi se u saopštenju.

Martinez je naglasio važnost uloge koju poljoprivreda može imati u razvoju cjelokupne ekonomije i izrazio spremnost za pružanje ekspertske podrške Crnoj Gori u ovoj oblasti.

Tokom razgovora, posebna pažnja posvećena je pitanjima bezbjednosti hrane i važnosti uvezivanja i pružanja podrške u ovom smjeru.

Razmatrane su mogućnosti saradnje u vidu razmjene studenata i edukacije stručnog kadra, što bi dodatno doprinijelo jačanju odnosa Crne Gore i Francuske u poljoprivrednom sektoru.

„Istaknuto je da je Ministarstvo je u potpunosti posvećeno daljem unapređenju saradnje sa EU, te da su projekti u poljoprivredi u Crnoj Gori od velikog značaja za našu zemlju“, dodaje se u saopštenju.

Kroz implementaciju projekata u saradnji sa zemljama EU, Ministarstvo će, kako su najavili, nastaviti da radi na stvaranju povoljnog okruženja za poljoprivrednike i proizvođače hrane u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS