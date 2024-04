Jačanje saradnje privrednih komora Zapadnog Balkana i SAD-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat Jačanje transatlantske turističke saradnje između privrednih komora Zapadnog Balkana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) doprinijeće promovisanju ponude na američkom tržištu, saopšteno je na događaju povodom početka primjene projekta.

Početak primjene označili su Privredna komora (PKCG), Think Thank organizacija Transatlantic Leadership Network iz Vašingtona, te nevladina organizacija (NVO) Biraj Turizam iz Crne Gore.

Tim povodom, danas je u Crnogorskoj kinoteci održan prvi u nizu događaja koji obilježavaju realizaciju tog projekta.

Nakon pozdravne riječi direktora Crnogorske kinoteke, Gorana Bjelanovića, koordinatorka projekta, Željka Radak Kukavičić izrazila je posebnu zahvalnost predsjednicima privrednih komora regiona i potpredsjedniku Think Thank organizacije Saši Toperiču, na nesebičnoj podršci i spremnosti da taj projekat uključi u inicijativu TLN-a za unapređenje transatlantske saradnje u oblasti turizma.

“Ovo je višegodišnji projekat s ciljem kreiranja zajedničkog turističkog proizvoda i promovisanja ponude na tržištu Sjedinjenih američkih država, a potpisivanjem memoranduma o saradnji, tokom Transatlantskog ekonomskog foruma jugoistočne Evrope u maju, stvoriće se platforma za saradnju između turističke privrede zemalja Zapadnog Balkana i SAD-a”, navela je Radak Kukavičić.

Ona je naglasila važnost turizma kao mosta koji povezuje kontinente, osvrnuvši se na izazove sezonalnosti.

“Izazov sa kojim se susreću sve destinacije jeste izražena sezonalnost i zbog toga je fokus na osmišljavanju cjelogodišnjih atraktivnih turističkih ponuda zbog kojih će se gosti opredijeliti da svoj odmor provode van špica sezone, kada u potpunosti mogu da osjete mirise i ukuse destinacije koju su izabrale za svoj odmor. Upravo je to šansa za turističku privredu zemalja Zapadnog Balkana kada je u pitanju tržište Amerike, s obzirom na to da gosti sa ovog tržišta putuju tokom cijele godine”, kazala je Radak Kukavičić.

Prema njenim riječima, kroz regionalnu saradnju, planira se promocija prirodnih ljepota, gastronomije i tradicije regije.

“Raditi na inkluzivnom rastu znači svima omogućiti bolju viziju turizma”, navela je Radak Kukavičić, uz želju da Crna Gora ima uspješnu ljetnu turističku sezonu i nove rekorde u posjetama između oba kontinenta.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, kazala je da je posebno zadovoljna što je baš Crna Gora domaćin događaja koji označava početak tog značajnog projekta, odnosno partnerstva privrednih komora šest zemalja Zapadnog Balkana i Sjedinjenih Američkih Država.

“PKCG, kao i komore iz regiona, sa zadovoljstvom su prihvatile poziv da budu dio ove inicijative, koju vidimo kao dobar primjer djelovanja i za druge sektore, a ne samo turizam. Zbog toga zahvalnost dugujemo našim partnerima – Transatlantic Leadership Network i NVO Embracing Sustainability in Tourism of Montenegro”, rekla je Drakić.

Ona je naglasila važnost sektora turizma za ekonomiju Crne Gore, kao i za zemlje regiona, istakavši da je ovo odlična prilika za promociju regiona Zapadnog Balkana, te kreiranje zajedničke turističke ponude kroz koju će biti prezentovana netaknuta priroda, jedinstvo kulture, tradicija, prirodne ljepote i razne atrakcije na području koje je potpuno neotkriveno i jedinstveno, a samim tim i interesantno za turiste iz SAD-a.

“Činjenica je da američki turisti godišnje realizuju preko 80 miliona putovanja, od čega oko 20 odsto u zemlje Evrope. Naš cilj je da dio turista koji putuju u Evropu, kao i određeni procenat onih koji putuju van našeg kontinenta, zainteresujemo i usmjerimo na putovanja u zemlje Zapadnog Balkana”, navela je Drakić.

Prema njenim riječima, američko turističko tržište karakterišu zahtjevni putnici, koji cijene specifična i jedinstvena iskustva i personalizovane usluge, a putuju tokom cijele godine i preferiraju otkrivanje skrivenih destinacija, jedinstvenih iskustava i atrakcija.

Takođe, kako je rekla, pored turističkih putovanja, ne treba zanemariti i važnost promovisanja Zapadnog Balkana digitalnim nomadima koji su sve brojniji i kojima naše zemlje mogu da pruže uslove za život, rad, ali i uživanje.

“Koliko god prirodne ljepote naših zemalja bile jedinstvene ili čak očaravajuće, pravljenja razlike do one potrebne mjere atraktivnosti destinacije zavisiće od kreativnosti i sposobnosti naše turističke privrede, u koju apsolutno vjerujem. Sigurna sam da ćemo našu platformu, na kojoj ćemo prezentovati zajedničke turističke prizvode, i koju ćemo uskoro formalizovati u Vašingtonu potpisivanjem memoranduma, iskoristiti na najbolji mogući način”, poručila je Drakić.

Američka ambasadorka, Judy Rising Reinke, istakla je važnost saradnje američkog think tank-a i regionalnih komora u oblasti turizma i dodala da se nada da će ta inicijativa doprinijeti jačanju veza između država i omogućiti bolje razumijevanje njihovih naroda.

Rising Reinke je kazala da turizam ima ključnu ulogu u ekonomijama država regiona, kao i da daje izuzetan doprinos privredi, kreira poslove i njeguje investicije.

„Turizam ima esencijalnu ekonomsku komponentu u regionu Zapadnog Balkana, zato pružamo snažnu podršku tom sektoru. Vlada SAD ostaje posvećena jačanju veza između naših zemalja. Vjerujem da će ova incijativa podstaći dalji razvoj turističkog sektora i doprinijeti održivom ekonomskom rastu, očuvanju prirodnih resursa i održivosti turističkih destinacija“, poručila je Rising Reinke.

Ona je dodala da najavljeno potpisivanje memoranduma Transatlantic Leadership Network-a i privrednih komora u Vašingtonu predstavlja još jedan korak ka jačanju posvećenosti toj inicijativa i proširenju ekonomske saradnje između SAD-a i Zapadnog Balkana, doprinoseći boljem međusobnom razumijevanju i uspostavljanju bližih društvenih i ekonomskih veza.

Nakon uvodnih izlaganja, uslijedila je prezentacija turističko-promotivnog filma BRAND USA, a direktor kompanije SaaSolutions, Nihad Kozlić, predstavio je novi web sajt na kojem će biti prezentovana turistička ponuda zemalja Zapadnog Balkana obuhvaćenih ovim projektom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS