Jačanje saradnje prioritet u narednom periodu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Između Crne Gore i Australije postoji prostor za produbljivanje saradnje, posebno u ekonomskom i turističkom segmentu, saopštio je gradonačelnik Glavnog grada, Ivan Vuković.

On se sastao sa zamjenikom ambasadora Australije, Philipom Andersonom, kojem je predstavio najznačajnije projekte koje je gradska uprava realizovala u prethodnom periodu.

Vuković je, kako je saopšteno iz PG Biroa, istakao da postoji adekvatan prostor za produbljivanje saradnje između dvije države.

Anderson je iskazao zadovoljstvo zbog upriličenog susreta, ocijenivši da Podgorica i Crna Gora imaju odličan razvojni potencijal.

On je kazao da prepoznaje prostor za ekonomsko povezivanje Glavnog grada sa australijskim investitorima i predložio poboljšanje saradnje u oblasti kulture, obrazovanja i turizma.

“Sagovornici su se složili da su ovakvi susreti odlična prilika za razmjenu ideja, iskustava i dobrih praksi i prilika za bolje upoznavanje oblasti u kojima je moguće unaprijediti saradnju”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno da se u narednom periodu podstakne osnaživanje diplomatskih odnosa Crne Gore i Australije.

