Izvjesno povećanje plata za oktobar i penzija za januar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropa sad 2 je izvjesna, i to prije obećanog roka, kao i povećanje plata za oktobar i penzija za januar, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

„Zato, penzioneri, ne nasjedajte na medijske spinove da ćete imati manja primanja zbog povećanja plata“, navodi se u saopštenju.

Penzioneri, kako su kazali, mogu imati manja primanja jedino pod uslovom da se na pozicije odlučivanja vrate one partije koje imaju podršku takvih medija.

„Cilj tih medijsko-partijskih struktura je da se penzioneri opet dovedu na primanja ispod svakog dostojanstva“, rekli su iz PES-a.

U trenutku velikog globalnog poskupljenja, Vlada je ograničila marže na preko hiljadu artikala kako bi povećanje zarada imalo efekat na povećanje životnog standarda.

„Što je bolje narodu, to je veća panika i teže onim političkim strukturama koje su uvećavale javni dug, a građanima simbolično podizale primanja“, navodi se u saopštenju.

Širenje panike da će se, kako su kazali, porez na dodatu vrijednost (PDV) povećati na 30 odsto, a PDV ostaje na 21 odsto, da će Crna Gora bankrotirati zbog većih zarada i da se Evropa sad 2 neće realizovati, dolazi iz onih centara kojima je trenutno najbliža davno poražena politika.

„Ako imamo rekordne prihode od turizma i stabilne javne finansije, što potvrđuju zvanični, pa čak i međunarodni podaci, sve ukazuje na to da su dosadašnji spinovi bili kratkog daha i u službi nekadašnjih politika kojima je jedino preostalo širenje panike“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS