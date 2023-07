Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreski inspektori su od 1. maja do 12. jula izrekli 350 hiljada EUR novčanih kazni i privremeno zatvorili tri objekta, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina (UPC).

Iz UPC su rekli da su poreski inspektori obavili 1,02 hiljade provjera regularnosti poslovanja obveznika i utvrdili nepravilnosti kod 74 poreska obveznika.

“Po tom osnovu izdata su 103 prekršajna naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 350 hiljada EUR”, navodi se u saoptšenju.

Zaduženje po osnovu novčanih kazni iznosi 282,93 hiljade EUR, od čega je naplaćeno 147,13 hiljada EUR ili 52 odsto. Naplata novčanih kazni odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od osam dana, umanjene za trećinu po Zakonu o prekršajima.

“Prema ovlašćenjima iz Zakona o poreskoj administraciji, u izvještajnom periodu su kod tri poreska obveznika preduzete mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti”, rekli su iz UPC.

Prema izvještaju o radu od 1. maja do 12. jula, u primorskim opštinama su intenzivirane kontrole u dijelu opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika.

U okviru djelimičnih kontrola u primorskim opštinama, obavljene su ciljane kontrole poreskih obveznika, kod kojih su tokom prošle godine utvrđeni prekršaji ili za koje je UPC bila u saznanju da ne evidentiraju promet i ne izdaju račune korisnicima usluga.

“Angažovan je veći broj inspektora u svim primorskim gradovima, odnosno iz područnih jedinica iz cijele države, uz postojeće u tim opštinama”, navodi se u saopštenju.

Na osnovu iskustva iz prethodnih sezona, posebna pažnja je usmjerena na kontrole evidentiranja prometa i ostvarenih prihoda kod osoba koje sezonski obavljaju djelatnost na “otvorenom” prostoru, kao što su plažni barovi i izdavaoci plažnog mobilijara, izdavaoci smještaja, tezge, turistički prevoz brodom i rafting.

“Obavljaju se i kontrole zakupaca plaža, s obzirom na to da je uočena pojava da izdaju plaže u podzakup trećim licima i ne prijavljuju prihod po tom osnovu, a podzakupci na tom prostoru obavljaju neregistrovanu djelatnost, ušta spadaju izdavaoci plažnog mobilijara, opreme i rekvizita za sportske i rekreativne djelatnosti”, precizira se u saopštenju.

Inspekcijskim nadzorom se, kako se navodi, obuhvataju i poreski obveznici, kod kojih su tokom prošle godine utvrđeni prekršaji ili za koje se u saznanju da ne evidentiraju promet i ne izdaju račune korisnicima usluga, te obveznici koji su rizični sa aspekta neredovnog i neblagovremenog podnošenja poreskih prijava, kao i oni koji imaju poreski dug, a nijesu se prijavili za reprogram.

Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora UPC, tokom ljetnje turističke sezone, pojačao je aktivnosti na praćenju regularnosti poslovanja poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost, sa posebnim fokusom na ugostiteljsku i trgovinsku djelatnost.

Poreska inspekcija u kontinuitetu prati regularnost poslovanja poreskih obveznika, kontrolama sveobuhvatnog knjigovodstva obveznika i provjerama aspekata njihovog poslovanja, u skladu sa aktivnostima za suzbijanje sive ekonomije.

“Za sve obveznike kod kojih bude utvrđeno neregularno poslovanje, poreski inspektori će primjenjivati oštre kaznene mjere, od izricanja prekršajnih naloga do privremene zabrane obavljanja djelatnosti i zatvaranja objekata, poštujući osnovne principe u radu UPC – neselektivnost i nultu stopu tolerancije za sivu ekonomiju”, navodi se u saopštenju.

