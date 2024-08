Izmjene Zakona o državnoj imovini ostale bez zelenog svjetla

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici u Skupštini u subotu nijesu dali zeleno svjetlo na izmjene Zakona o državnoj imovini, jer nije bilo potrebne većine.

Vijesti prenose da su se četiri poslanika izjasnila kao uzdržani, dok je za bilo njih 39.

Uzdržani su bili poslanici Demokratske narodne partije (DNP), Dragan i Vladislav Bojović i Jelena Kljajević, a lider tog kluba Milan Knežević je tokom rasprave istakao da Crnu Goru najviše voli, te da dok god se ne uvjeri u dobre namjere iza predloženih izmjena zakona, one neće dobiti podršku DNP-a.

Vladajuća većina ima 52 poslanika, što znači da, osim predstavnika DNP-a, za izmjene Zakona o državnoj imovini nije glasalo još devet poslanika vlasti.

To su Darko Dragović, Jelenka Andrić, Milan Zečević, Nađa Laković i Seid Hadžić sa liste Pokreta Evropa sad (PES), Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije (Nova), Admir Adrović iz Bošnjačke stranke (BS), Maja Vučelić iz Saveza građana CIVIS i Ilir Čapuni iz koalicije Albanska alijansa.

Ključnu izmjenu Zakona o državnoj imovini tražio je poslanik PES-a, Vasilije Čarapić, prema kojoj bi se onima koji zakupljuju zemlju do 90 godina odnosno velikim investitorima na državnoj zemlji, omogućilo da izgrađene objekte kasnije prodaju, ako žele da obustave rad na tom mjestu.

Sadašnji zakon to je predviđao samo za turističke komplekse koji se izgrade na zakupljenom državnom zemljištu, a sada bi tu privileguju imali i oni koji ulažu u proizvodnju, trgovinu, saobraćaj i skladištenje.

Skupština je usvojila Zakon o Razvojnoj banci. Ova banka će se osnovati tako što će se ugasiti Investiciono-razvojni fond (IRF), a ona će preuzeti njegov kapital.

Skupština je usvojila i Zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, kao i prateće izmjene Zakona o energetici i koncesijama.

Cilj Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i izmjena ostalih zakona iz ove oblasti, jeste smanjenje emisije ugljen dioskida i uvećanje energije iz obnovljivih izvora, uklađivanje sa EU inicijativama o zelenoj ekonomiji, a uvodi se i novi sistem tržišnih premija za proizvođače energije, koji bi trebalo da bude povoljniji po građane.

