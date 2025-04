Izgradnja velikih projekata u Ulcinju znači nasilna promjena demografske strukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnjom velikih projekata u Ulcinju došlo bi do nasilne promjene demografske strukture, što je zabranjeno, saopštio je potpredsjednik Skupštine i poslanik Albanskog foruma, Nikola Camaj.

On je, komentarišući usvajanje sporazuma sa Emiratima, u Dobro jutro Crna Goro na TVCG kazao da je to zabranjeno međunarodnim aktima, Ustavom i lokalnim zakonodavstvom.

On je naveo da nije prihvatljiva ni gradnja stanova na Velikoj plaži, prenosi portal RTCG.

Camaj je istakao da se u Ulcinju ne može graditi mimo odluka i interesa lokalne samouprave.

“Ne može se planski mijenjati demografska struktura tu gdje manjina čini većinu”, poručio je Camaj.

On je kazao da će podržati da se gradi u Ulcinju u skladu sa onim što su zaključci Skupštine opštine Ulcinj.

“Važan je dogovor sa lokalnom saomoupravom i interes za budžet lokalne samouprave i stanovništva”, poručio je Camaj.

