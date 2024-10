Izgradnja tunela Krupac-Slano naredne godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) usvojila je danas odluku o raspisivanju javnog poziva za izgradnju tunela Krupac – Slano.

Kako je saopšteno iz EPCG, Odbor direktora te kompanije usvojio je predlog realizacije projekta koji se odnosi na valorizaciju voda Nikšićkog polja kroz izgradnju tunela.

U saopštenju se navodi da se odluka odnosi na prvu fazu projekta prevođenja dijela voda rijeke Zete u jezera Krupac i Slano, odnosno na povezivanje jezera Krupac i Slano.

„Današnjom odlukom je predviđeno raspisivanje integralnog javnog poziva i zaključenja ugovora za inoviranje projekta i izvođenje radova“, navodi se u saopštenju EPCG.

Kako se dodaje, procijenjeno ulaganje u projekat spajanja jezera Krupac i Slano hidrotehničkim tunelom iznosi oko 10,4 miliona EUR i bilo bi realizovano iz kreditnih sredstava.

„Obezbjeđivanje uslova za izvođenje glavnih radova će zavisiti od hidroloških prilika, a prema preliminarnim procjenama, radovi na projektu mogli bi početi u drugoj polovini 2025. godine“, kazali su iz EPCG.

Oni su pojasnili da će radovi početi nakon što se sprovedu priprema projektnog zadatka i javnog poziva, raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača, zaključenje ugovora sa izabranim izvođačem, pribavljanje građevinske dozvole, uz podrazumijevajuće usvajanje elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

„Realizacijom ovog projekta, na koji se čekalo dugi niz godina, značajno će se poboljšati proizvodne performanse HE “Perućica”, a svakako bi se pružio veliki doprinos rješavanju problema u vezi sa čestim plavljenjem rijeke Zete“, zaključuje se u saopštenju EPCG.

