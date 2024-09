Izglasani zakoni ključni za dalju ekonomsku stabilizaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izglasavanje seta zakona u vezi sa sprovođenjem programa Evropa sad 2 je ključni korak ka daljoj ekonomskoj stabilizaciji i unapređenju životnog standarda svih građana, ocijenila je potpredsjednica Skupštine, Zdenka Popović.

Ona je navela da se ide ka unapređenju standarda kroz povećanje minimalne zarade na 600 i 800 EUR, povećanje prosječne zarade na hiljadu EUR i povećanje minimalne penzije na 450 EUR.

“I pored toga što se već mjesecima negira i minimizira značaj poreske reforme koja će unaprijediti životni standard građana Crne Gore, poslanici vladajuće većine su sinoć izglasali set zakona koji su vezani za sprovođenje programa Evropa sad 2”, rekla je Popović.

Ona je navela da zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj i fiskalnoj politici i smanjenju sive ekonomije na šta ukazuje planirana naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) za ovu godinu u iznosu od 1,19 milijardi EUR, za razliku od 2019. godine kada je naplaćeno 695 miliona EUR ili naplata poreza na dobit u ovoj godini u iznosu od 164 miliona EUR za razliku od 2019. godine kada je naplaćeno 73 miliona EUR, postignuti su rezultati koji direktno poboljšavaju kvalitet života svih građana, a ne samo privilegovanim tranzicionim dobitnicima.

“Ovi pokazatelji dokazuju da povećanja zarada i penzija nijesu rezultat slučajnosti, već produkt dosljedne i odgovorne ekonomske politike koja je dovela do stabilizacije i rasta budžetskih performansi”, smatra Popović.

Ona je rekla da su neozbiljnu ekonomsku politiku koja se svela na cijenu litra ulja ili cijenu čokolade porazili i nikad se više neće baviti njome, jer im je ostavila poreski dug od 636 miliona EUR, 200 miliona palih garancija, 800 miliona EUR isisanih iz Kombinata aluminijuma (KAP) i nažalost, 95 hiljada građana ispod granice apsolutnog siromaštva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS