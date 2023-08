Izdato više od hiljadu Volim Kotor kartica

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Građani su pokazali veliko interesovanje za karticu Volim Kotor, kojih je do sada izdato više od hiljadu, saopštili su iz lokalne Turističke organizacije i dodali da kartica ima za cilj da lokalnom stanovništvu poboljša kvalitet života.

Saradnica na poslovima promocije Turističke organizacije Kotor, Ivona Prskalo, kazala je Radiju Kotor da je interesovanje sugrađana premašilo njihova očekivanja.

“Svi korisnici Volim Kotor kartice mogu da ostvare popuste u različitim objektima kao što su Akvarijum, ugostititeljski objekti, pet šopovi, frizerski saloni, apoteke, privatne zdravstvene ustanove i ambulante. Ažurirani spisak partnera sa kojima smo ostvarili saradnju, može se pronaći na našem sajtu i društvenim mrežama”, kazala je Prskalo.

Ona je navela da za sada imaju oko 50 partnera, ta lista stalno raste, a nadaju se da će im se kompanije za koje postoji veliko interesovanje takođe priključiti, poput Žičare Kotor – Lovćen ili velikih trgovinskih lanaca za koje svakodnevno imaju upite kada će se priključiti tom projektu.

Ona je dodala da procedura izdavanja kartice traje nekoliko minuta, a svi zainteresovani građani mogu doći u kancelariju br. 38 Turističke organizacije, sektora za promociju, koja se nalazi na prvom spratu zgrade Lovćen osiguranja, ponedjeljkom i utorkom od devet do 11 sati.

“Pravo na ovu karticu imaju svi punoljetni stanovnici naše opštine, a potrebno je donijeti ličnu kartu ili pasoš kao dokaz o prebivalištu“, navela je Prskalo.

