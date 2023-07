Izdali licencu za trgovinu na veliko naftnim derivatima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je podgoričkoj firmi Oil Logistic MN licencu za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima.

Licenca, prema odluci regulatora, važi do 6. jula 2033.

Imalac licence je dužan da, ukoliko namjerava da nastavi sa obavljanjem licencirane djelatnosti i nakon isteka njenog važenja, podnese zahtjev za izdavanje nove, 60 dana prije isteka važenja licence.

Pored toga, regulator je usvojio zahtjev tivatske kompanije Sky Jumper Travel za izmjenu licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima, koja se odnosi na dodavanje transportnih sredstava, odnosno cistijerni, za obavljanje tih djelatnosti.

