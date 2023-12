Izabrani novi članovi borda i predstavljen plan rada za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Generalna Skupština Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham) izabrala je danas na sjednici nove članove Upravnog odbora i usvojila plan rada za narednu godinu.

Novi članovi borda su Nikola Tripković iz Coca Cola Hellenic, Nemanja Nikolić iz Hilton Podgorica i Nebojša Sćekić iz Sava osiguranja, dok su pravo na reizbor ostvarili Katarina Bulatović iz KB Consultinga, Luka Popović iz BDK advokati i Sava Laketić iz PwC-a.

Predsjednica AmCham-a, Svetlana Vuksanović, saopštila je u uvodnom obraćanju da će i u narednoj godini Komora dodatno jačati poziciju najrespektabilnije biznis zajednice u zemlji.

Komora će, kako je navela, posredstvom AmCham Rule of Dialogue platforme za saradnju sa Vladom, koja je i zvanično podržana od premijera Milojka Spajića, raditi na unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori u cilju privlačenja američkih i drugih stranih investicija.

Sjednici je prisustvovala i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke, koja je kazala da je sve veći broj američkih investitora zainteresovan za Crnu Goru, što bi mogla biti prilika za otvaranje novih radnih mjesta i ekonomski rast.

Ona je dodala da će Ambasada, zajedno s AmCham, nastaviti blisko da sarađuje s predstavnicima Vlade na razvoju niza novih aktivnosti u okviru bilateralne platforme i Ekonomskog dijaloga SAD-a i Crne Gore.

Izvršni direktor AmCham-a, Marko Miročević, predstavio je članicama Komore izvještaj o radu za prethodnu godinu i plan rada za narednu.

On je kazao da su strateški prioriteti AmCham-a digitalna transformacija i usvajanje novih tehnologija, kako bi Crna Gora bila dio razvijenih zemalja koje su prigrlile digitalnu evoluciju kao razvojnu šansu.

Prema njegovim riječima, strateški prioriteti su i suzbijanje sive ekonomije kako bi kreirali poslovni ambijent zasnovan na vladavini prava i fer konkurenciji, zatim razvoj ljudskog kapitala i radni odnosi, zdravstvo, te ESG, u cilju promocije i edukacije privrede i društva o standardima iz ove oblasti, koje će sve više definisati održivo poslovanje.

U tom smislu, Komora planira da intenzivira gotovo sve svoje aktivnosti i ponudi nove oblike događaja koji su u funkciji ostvarenja njene misije.

