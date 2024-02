Izabran novi sastav Odbora direktora EPCG

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Novi sastav Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) izabran je u petak veče na vanrednoj Skupštini akcionara elektroenergetske kompanije, održanoj u Nikšiću.

Iz EPCG je saopšteno da će novi saziv Odbora direktora činiti Milutin Đukanović, Tahir Đonbaljaj, Neven Gošović, Zoran Miljanić, Vladimir Katić, Jovica Milanović i Simo Jokić.

Odluke o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Odbora direktora kompanije donesene su na osnovu utvrđenog dnevnog reda Skupštine, kojom je predsjedavao izvršni direktor, Ivan Bulatović.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za predsjednika je imenovan Milutin Đukanović, koji je i do sada obavljao tu funkciju.

