Izabran novi Odbor direktora EPCG

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Na vanrednoj Skupštini akcionara Elektroprivrede (EPCG) izaban je novi Odbor direktora, na čijem čelu je dosadašnji predsjednik Milutin Đukanović.

Na danas održanoj sjednici izabrani su novi članovi Odbora direktora Ivan Šaranović, Tahir Đonbaljaj, Brankica Mosurović, Martin Ćalasan, Nenad Marković, Milutin Đukanović i Emir Strujić.

Na sjednici, kojom je predsjedavao izvršni direktor, Nikola Rovčanin, glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o razriješenju dosadašnjih članova Odbora direktora EPCG.

„S obzirom na to da se Vlada, kao predstavnik većinskog akcionara, nije izjasnila o Predlogu odluke o davanju saglasnosti za pokretanje realizacije investicije – kupovina imovine bivšeg industrijskog kompleksa Željezare Nikšić, tražeći od Odbora direktora EPCG dopunu naznačenog predloga, to se o ovom pitanju na današnjoj Skupštini akcionara nije moglo raspravljati i glasati“, navodi se u saopštenju.

