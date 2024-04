Ivanović: Tržište osiguranja u prvom kvartalu poraslo 12,6 odsto

Budva, (MINA-BUSINESS) – Tržište osiguranja u Crnoj Gori je u prvom kvartalu zabilježilo rast od 12,6 odsto, saopštio je predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja (ANO), Marko Ivanović.

On je na skupu u Budvi kazao da je očekivano da se nastavi dalji rast tržišta osiguranja u Crnoj Gori.

Nacionalni biro osiguravača (NBOCG) i Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) organizuju su u hotelu Avala konferenciju pod nazivom Novi horizonti osiguranja.

Konferenciju, koja je okupila više od 100 registrovanih učesnika, otvorio je predsjednik Skupštine NBOCG i izvršni direktor Generali osiguranja, Dejan Bajić, koji je istakao da se nada da će teme koje su izabrane da budu u fokusu biti dovoljno inspirativne da navedu na pitanja i dalji dijalog.

Bajić je predložio i izrazio sigurnost da će svi u ova dva dana staviti po strani pripadnost kompanijama i da će razgovarati prvenstveno kao djelatnici osiguranja o djelatnosti osiguranja.

Predsjednica CAD-a, Nataša Janičić, je na otvaranju kazala da CAD postoji na ovom tržištu šest godina.

„Za ovo, rekla bih, veoma kratko i ujedno veoma izazovno vrijeme, CAD je izgradio mnoga partnerstva. Tako je ovo društvo postalo pridruženi član Evropskog aktuarskog društva i Međunarodne asocijacije aktuara, a ima i saradnju sa organizacijom Aktuari svijeta i Udruženjem osiguravača Crne Gore“, rekla je Janičić.

Prema njenim riječima, cilj uspostavljanja partnerstava ove vrste jeste razvoj i promocija aktuarske i struke osiguranja, širenje znanja iz ovih oblasti i stvaranje najbolje prakse.

Na dvodnevnoj konferenciji, osim iz Crne Gore, učešće će uzeti i eminentni eksperti iz regiona i Velike Britanije.

