Ispunjavaju potrebe građana Cetinja

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Na Cetinju se u protekle dvije godine nove lokalne vlasti pokazalo i dokazalo da se budžetskim sredstvima može upravljati na način da se ispunjavaju potrebe građana, a ne bilo kojeg pojedinca, saopštio je potpredsjednik Skupštine Prijestonice, Mirko Stanić.

“Zbog toga je izglasavanje budžeta od 11,58 miliona EUR za narednu godinu, koji je najveći u istoriji Prijestonice, sigurna garancija da će se i naredne godine nastaviti sa dinamičnim razvojem”, rekao je Stanić koji je i predsjednik odborničkog kluba SDP i Građani – svim srcem za Cetinje.

Prema njegovim riječima, prosperitet zajednice se najbolje pokazuje odnosom prema mladima, sportu, kulturi, kvalitetnim društvenim i zabavnim životom.

“Zbog toga predstavlja zadovoljstvo da će se za svu cetinjsku djecu vrtić plaćati iz opštinskog budžeta. Iz budžeta svih građana će se platiti i podrška za vantjelesnu oplodnju za bračne parove sa Cetinja”, naveo je Stanić u saopštenju.

Cetinje će, kako podsjeća, takođe obezbijediti preko 860 hiljada EUR za sport i tim sredstvima će se značajno pomoći velikani crnogorskog rukometa, košarke, fudbala, odbojke i brojnih drugih sportova i klubova, čime se suštinski šalje poruka da će grad i dalje biti grad sporta.

“Kad je u pitanju jedno od ključnih obećanja vezanih za razduživanje Cetinja – ove godine će se nastaviti sa otplatom svih kredita i kamata, dok će se istovremeno isplatiti i sredstva radnicima Komunalnog preduzeća, koje je prethodna vlast zakinula za preko milion EUR kroz isplatu manjih zarada za skoro deset godina”, precizirao je Stanić.

Kad je u pitanju prihodna strana budžeta, Cetinje će ostvariti istorijski prihod kad je u pitanju porez na zarade fizičkih lica u iznosu 2,1 milion EUR, kao i prihod od poreza na nepokretnosti od 900 hiljada EUR, što pokazuje rast ekonomskih aktivnosti i zaposlenosti u gradu.

“Poslije završtetka istorijskog projekta izgradnje žičare od Kotora do Lovćena, naredne godine očekujemo nastavak investicionih ciklusa u brojnim oblastima, što će dovesti do daljeg zapošljavanja naših sugrađana. Ostaje žal što ovaj i ovakav, razvojni budžet nijesu podržale i naše kolege iz skupštinske manjine, jer Cetinje je naša zajednička kuća, a glasanje za njegov napredak i prosperitet bi trebalo podržati bez obzira na partijske boje”, zaključio je Stanić.

