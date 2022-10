Isplate penzionerima izvršene putem dva čeka iz tehničkih razloga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Septembarske penzije i obračun razlike od 1. januara su isplaćeni putem dva čeka, odnosno dvije uplate na tekući račun u banci iz tehničkih razloga, saopštili su iz Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO).

Iz Fonda PIO su kazali da su se kod penzionera čiji se iznos penzije, nakon redovnog uskladivanja od 1. septembra koje je iznosilo od 4,35 odsto, kretao u intervalu između starih i novih minimalnih penzija, javile nedoumice u vezi sa obračunom minimalne penzije i pripadajuće razlike od 1. januara.

Kako je objašnjeno, na jednom čeku, odnosno uplati na tekući račun, isplaćen je iznos penzije za septembar, sa usklađenjem od 4,35 odsto, dok je na drugom čeku, odnosno uplati na tekući račun, isplaćen cjelokupan iznos pripadajuće razlike penzije za period od januara do septembra ove godine, uključujući i iznos razlike penzije za septembar, do najnižeg iznosa od 253,61 EUR, prenosi portal Pobjede.

„Ovaj način isplate neophodan je iz tehničkih razloga i trajaće do momenta donošenja novog rješenja o prevođenju na najnižu penziju za svakog korisnika prava čiji se iznos penzije nalazi u navedenom intervalu“, objasnili su u Fondu PIO.

Fond PIO je u srijedu započeo sa isplatom penzije za septembar.

Shodno Odluci Upravnog odbora, za sve korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja izvršeno je redovno usklađivanje od 4,35 odsto.

Takođe, u skladu sa Zakonom o PIO i Odlukom o vanrednom usklađivanju nominalnog iznosa najnižih penzija, izvršeno je njihovo vanredno usklađivanje od 36 odsto od 1. januara i deset odsto od 1. septembra, tako da najniža penzija na dan 1. septembar iznosi 253,61 EUR.

„U skladu sa Zakonom o PIO i Odlukom o vanrednom usklađivanju nominalnog iznosa najnižih penzija, ovo usklađivanje nije primijenjeno na korisnike srazmjernih penzija“, rekli su iz Fonda.

Iz Fonda su obavijestili korisnice koje su ostvarile pravo na naknadu po Zakonu o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece, da se u cilju isplate razlike za period od januara do marta ove godine mogu obratiti Fondu zahtjevom za isplatu razlike.

„Zahtjev se može podnijeti u svim područnim jedinicama Fonda, kao i u Odsjeku za obračun i isplatu prava“, navedeno je u saopštenju.

Iz Fonda su rekli i da se razlika penzije za korisnike prava koji su preminuli u periodu od januara do septembra ove godine može ostvariti podnošenjem zahtjeva, uz koji je neophodno priložiti i rješenje o ostavinskom postupku.

