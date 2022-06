Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici privrede i njenih asocijacija su važni partneri Vlade u procesu suzbijanja korupcije na svim nivoima, saopštio je ministar bez portfelja, Zoran Miljanjić i dodao da ta pojava najjače pogađa privredu.

Miljanić je na sastanku sa predsjednicom Privredne komore (PKCG) Ninom Drakić i predsjednikom i generalnom sekretarkom Unije poslodavaca (UPCG), Predragom Mitrovićem i Suzanom Radulović, kazao da je korupcija evidentna u svim segmentima društva, ali da najjače pogađa privredu, jer strani i domaći investitori zbog korupcije odustaju od projekata koji bi doveli do privrednog rasta i otvaranja novih radnih mjesta.

Miljanić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, kazao da je crnogorskom društvu neophodan sistemski odgovor na korupciju i da Vlada iskazuje jaku političku volju da se izbori sa tim problemom.

Izradom Nacionalne strategije i brzim konstituisanjem Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije uspostavljaju se kvalitetne osnove za institucionalno rješavanje tog gorućeg društvenog problema.

Drakić je rekla da je uspješan obračun sa korupcijom osnov za izgradnju zdravog društva i jedan od mehanizama da se uklone barijere na koje nailaze investitori.

„Potrebno je uspostaviti sistem vrijednosti u kojem će se poslovati u skladu sa propisima, suzbijati siva ekonomija i stimulisati privrednici koji poštuju zakon i plaćajući poreze doprinose razvoju Crne Gore“, kazala je Drakić.

Ona je istakla da Crna Gora ne smije biti država koja se prepoznaje po korupciji, već da se investitorima mora poslati poruka da smo zemlja vladavine prava i sigurnosti investicija.

Radulović smatra da je izrada Nacionalne strategije i odlučnost Vlade dobar signal za privrednike.

„Uprkost brojnim inicijativama privrednika, ranije nije bilo iskrene volje da se preduzmu sveobuhvatne društvene akcije da se država suprostavi korupciji, kao širokoj društvenoj pojavi. Stvaran je ambijent u kojem nije bilo odgovornosti za aktere korupcije, u kojem je česta promjena propisa obeshrabrivala privrednike i koji je karakterisala pravna nesigurnost. Čest je bio slučaj da se na optužnicama nađu niži činovnici, a da njihovi nalogodavci ostanu van dometa pravde“, kazala je Radulović.

Mitrović je ocijenio da korupcija nije samo problem privrede već veliki problem države, jer je njome zahvaćeno cijelo društvo.

On je rekao da je UPCG spremna da podrži antikorupcijske projekte angažovanjem svih svojih kapaciteta, dodajući da od uspješnosti u obračunu sa tom pošasti zavisi budućnost Crne Gore.

„Zajednički je konstatovano da će privrednici biti nezaobilažni u svim budućim antikorupcijskim inicijativama Vlade i njenih institucija“, zaključuje se u saopštenju.

