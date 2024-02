Interesi velikih igrača prioritet Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plan Vlade da ponovo uvede radnu nedjelju je pokazatelj da su joj prioritet interesi velikih igrača, a ne prava i blagostanje radnika u trgovini, saopštio je član Preokreta, Anes Beriša.

“Umjesto da nađe način da obuzda stalan rast cijena hrane, Vlada očito želi da dodatno nagradi trgovinske lance kako bi ostvarili još veći profit”, naveo je Beriša u saopštenju.

Prema njegovim riječima, posebno je interesantno što su gotovo sve političke partije većine u kampanji izričito obećavale da neće vraćati radnu nedjelju, a sada se, kako je rekao, očigledno taj stav mijenja ili prećutkuje.

Beriša smatra da će uvođenje radne nedjelje posebno koristiti velikim trgovinskim lancima, dok će manje radnje biti u nepovlašćenom položaju, jer se ionako muče da ekonomski prežive i mnogi ne mogu priuštiti da angažuju dodatne radnike.

“Izgovor da se radna nedjelja za trgovine uvodi zbog turista nije uvjerljiva, jer turisti nedjeljom neće ostati ni gladni ni žedni, imajući priliku da novac troše u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima. Uostalom, nijedan turista neće ponijeti negativne utiske iz Crne Gore zbog toga što radnje ne rade nedjeljom, ali hoće zbog divlje gradnje, smeća, buke, vodosnabdijevanja, saobraćajnog kolapsa i brojnih drugih problema koji se već godinama zanemaruju”, zaključio je Beriša.

